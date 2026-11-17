ג'נסן הואנג, שהתפטר בשבוע שעבר מתפקיד מנכ"ל אנבידיה בעקבות חשיפת מערכות יחסים שניהל, בהן קשר עם אישה החשודה בריגול עבור סין, הודיע כי הוא מוכן לשוב לתפקידו אם דירקטוריון החברה יחליט על כך.

בהתייחסות פומבית ראשונה לאפשרות שישוב לנהל את אנבידיה, הבהיר הואנג כי ההחלטה נתונה בידי הדירקטוריון וכי הוא נכון לחזור אם חבריו יסברו שהמהלך ישרת את האינטרסים של החברה.

"אם דירקטוריון NVIDIA יחליט שחזרתי היא לטובת בעלי המניות שלנו, עובדינו, החברה ואמריקה, יהיה לי לכבוד לחזור כמנכ"ל", אמר הואנג, על פי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל".

הצהרתו מגיעה לאחר שבימים האחרונים התגברו הקריאות להחזירו לתפקיד, גם מחוץ לחברה. במהלך סוף השבוע הצטרפו אילון מאסק וטים סוויני לבכירי הייטק נוספים שתמכו במכתב פומבי הקורא להשיב את הואנג לניהול אנבידיה.

גם בתוך החברה נרשמה תמיכה בחזרתו. כמה מעובדי אנבידיה חתמו על מכתב פתוח בנושא וקראו להשיב את המנכ"ל שהתפטר לתפקידו.

כבר ביום ראשון דיווח העיתון הבריטי "פייננשל טיימס" כי הואנג שוחח עם מקורביו על האפשרות שישוב לחברה. לפי הדיווח, גורמים בעמק הסיליקון פועלים להקמת מטה שירכז את המאמצים להחזרתו, ובמסגרת זו אף נשקל ניסיון לגייס תמיכה בבית הלבן.

המאמצים להחזיר את הואנג החלו זמן קצר לאחר שהודיע בשבוע שעבר על התפטרותו המיידית מתפקידיו באנבידיה ועל פרישתו מדירקטוריון החברה.