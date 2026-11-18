צה"ל נערך לצמצום משמעותי בהיקף שירות המילואים ובמספר הכוחות המוצבים בגזרות הלחימה במהלך שנת 2027, במסגרת החלטה שקיבל הרמטכ"ל שנועדה להפחית את העומס על המשרתים ולשקם את כשירות הצבא לאחר שנות הלחימה הממושכות.

על פי המתווה החדש, לוחמי המילואים יידרשו לשרת עד 58 ימים בשנה, לעומת ממוצע של כ-90 ימי מילואים בשנים האחרונות. מתוך התקופה המתוכננת, 42 ימים יוקדשו למשימות מבצעיות.

במקביל, צה"ל מתכנן להפחית את מספר הגדודים המוצבים ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה וביהודה ושומרון, תוך התאמת היקף הכוחות למשימות הביטחון השוטף.

אחד השינויים המרכזיים בתוכנית נוגע למתכונת השירות של לוחמי המילואים. במקום חלוקה של שבוע פעילות מבצעית ושבוע בבית, מתוכנן מעבר למתכונת שבה המשרתים ישהו כשני שלישים מתקופת השירות בפעילות מבצעית ושליש בבית.

המהלך נועד לצמצם את הפגיעה בשגרת החיים של אנשי המילואים, שרבים מהם נקראו לשירות ממושך וחוזר מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023.

לצד קיצור תקופות השירות, הרמטכ"ל החליט לצמצם גם את סדר הכוחות המוצב בגזרות השונות. לפי התכנון, מספר גדודים ייגרע מהפעילות המבצעית בכלל הזירות, תוך שמירה על היקף כוחות גבוה מזה שהיה ערב מתקפת 7 באוקטובר.

במקביל, יבוצעו שינויים גם בהפעלת החטיבות הסדירות. שתי חטיבות יוקצו בכל עת לאימונים ולשמש עתודה מבצעית, אחת בגזרה הצפונית ואחת בדרומית. על פי התוכנית, כל חטיבה סדירה תעבור במהלך שנת 2027 כחודשיים של אימונים וחודש נוסף של רענון.

בצבא מסבירים כי ההחלטה התקבלה על רקע חשש הולך וגובר משחיקת כוח האדם, הציוד והכשירות המבצעית.

אחת הבעיות המרכזיות שעליהן מצביעים בצבא היא הפגיעה בתהליכי ההכשרה. במהלך שלוש שנות הלחימה האחרונות נדרשו יחידות וחיילים שנמצאו בשלבי הכשרה להשתלב במשימות מבצעיות, לעיתים על חשבון תוכניות האימונים המקוריות.

כתוצאה מכך נוצרו פערים בכשירות המקצועית של חלק מהיחידות, המחייבים כעת הקצאת זמן ומשאבים להשלמת אימונים.

בצה"ל מדגישים כי למרות צמצום הכוחות המתוכנן, מערכי הכוננות כיום רחבים יותר משהיו לפני המלחמה, לרבות בחיל האוויר, ביחידות המיוחדות ובכוחות העתודה.

בצבא מבהירים כי מדובר בתוכנית המבוססת על הערכת המצב הנוכחית, וכי התפתחויות ביטחוניות עשויות לחייב התאמות בהיקף הגיוס ובפריסת הכוחות.