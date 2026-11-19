צה"ל תקף הערב (חמישי) במרחב ג'נתא שבבקאע בלבנון אתר של ארגון הטרור חיזבאללה, ששימש בעבר לייצור טילים ולאחסון אמצעי לחימה.

האתר הותקף מספר פעמים במהלך המלחמה, והתקיפה הנוכחית בוצעה לאחר שזוהתה פעילות מחודשת של מחבלי חיזבאללה במקום. התקיפה הערב בוצעה לאחר יותר משנה שבה לא הותקף המקום.

לפי מרכז המחקר עלמא, מדובר באתר תת-קרקעי בעומק של כ-70 מטרים, ששימש בין היתר להעברת אמצעי לחימה מסוריה ללבנון.

לפי הודעת צה"ל, התקיפה בוצעה בהכוונה מודיעינית וכוונה נגד הכניסות לאתר, לאחר שבתקופה האחרונה זוהתה הגעה מחודשת של מחבלי חיזבאללה למקום. מטרת התקיפה הייתה למנוע את שיקום האתר וחידוש הפעילות בו.

לפי מרכז עלמא, החוקר את הזירה הצפונית, זוהי התקיפה השישית של צה"ל באתר מאז פרוץ המלחמה. התקיפה הקודמת התבצעה באוקטובר 2025.

חוקרי המרכז מסבירים כי האתר נחפר בעומק של כ-70 מטרים מתחת לפני הקרקע, ולכן לא ניתן להשמיד אותו באמצעות תקיפה אווירית. בשל כך, התקיפות מתמקדות בפתחי הכניסה למתחם התת-קרקעי.

עוד עולה ממחקר המרכז כי אחד מפתחי האתר ממוקם על גבול לבנון וסוריה. מיקומו אפשר לחיזבאללה להעביר אמצעי לחימה משטח סוריה לשטח לבנון באמצעות התוואי התת-קרקעי.

בצה"ל טוענים כי חיזבאללה ממשיך לנצל אזורים שונים בלבנון לפעילות טרור, להברחות אמצעי לחימה ולתנועת מחבלים, בניגוד להסכם המסגרת שנחתם מול לבנון.

"צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה להשתקם ולפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו", נמסר מצה"ל. עוד הודגש כי צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים, תוך מחויבות להסכם הפסקת האש.