התחפשו למתדלקים: הגנב ניפץ את דלת הזכוכית – והבלשים זינקו עליו

מבצע משטרתי יוצא דופן הביא למעצרו של חשוד בסדרת גניבות והשחתת רכוש בתחנות דלק לאורך כביש 65, סמוך לחדרה. בלשי המשטרה התחפשו למתדלקים, המתינו לחשוד באחת התחנות והפתיעו אותו בשעת מעשה.

במהלך החודש האחרון התקבלו בתחנת המשטרה בחדרה תלונות על אירועים חוזרים בתחנות דלק באזור. על פי החשד, אדם נהג להגיע לחנויות הנוחות, לגנוב מוצרים, להשליך אבנים ולנפץ שמשות, תוך גרימת נזקים לרכוש.

בעקבות הדיווחים פתחה המשטרה בחקירה סמויה, שכללה תצפיות ומארבים שנועדו לזהות את החשוד ולתפוס אותו במהלך ביצוע העבירות.

השבוע החליטו בלשי תחנת חדרה לנקוט תחבולה מבצעית. הם הגיעו לאחת מתחנות הדלק שבהן התרחשו האירועים, התחפשו לעובדי התחנה והמתינו להגעתו של החשוד.

כאשר הגיע למקום והחל, על פי המשטרה, לבצע את מעשיו, יצאו הבלשים מהמארב ועצרו אותו בשעת מעשה.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה בחדרה.

במשטרה ציינו כי המבצע הביא לסיומה של חקירה שנמשכה כחודש, בעקבות הפגיעה החוזרת ברכושם של בעלי העסקים ובתחושת הביטחון של העובדים בתחנות הדלק.

במשטרת ישראל מסרו כי ימשיכו לפעול באמצעים מבצעיים ובתחבולות נגד עבריינות רכוש, במטרה להגן על הציבור ועל בעלי העסקים.