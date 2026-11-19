פרשן חדשות 12 עמית סגל חשף הבוקר (חמישי) פרטים חדשים על המגעים שהתקיימו אתמול בגוש השינוי והמפגש שנערך בין מנהיגיו.

על פי הדיווח, נפתלי בנט הזהיר את שותפיו מפני השבעת ממשלה בקולות המפלגות הערביות ואמר: "זה יהיה לצד השני כמו נאום לוין על סטרואידים, אתם לא מבינים את ההשלכות על המדינה".

יאיר לפיד השיב לבנט בהתייחסות לאפשרות של רוטציה עם נתניהו: "אני לא מאמין לאיש הזה למילה ואני חושב שתיכשל, אבל אם אתה חושב אחרת לך על זה ותביא רוטציה עם איזנקוט ראשון".

חילוקי הדעות בנוגע לממשלת אחדות עם נתניהו עלו בישיבת ראשי הגוש אחרי שבנט דיווח על הפגישה בין השניים ורצונו לקדם ממשלת אחדות עם רוטציה בראשות הממשלה - כשאיזנקוט יכהן ראשון בתפקיד.

שההצעה נתקלה בהתנגדות מצד יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שהציגו עמדה נחרצת נגד שיתוף פעולה קואליציוני עם נתניהו. "לא נשב עם נתניהו בשום צורה ובשום דרך", הבהירו השניים.

איזנקוט, מצידו, התמקד במהלך הפגישה בצורך להקים ממשלה במהירות האפשרית. הוא תיאר את מצבה של ישראל כ"מצב חירום אמיתי", והזהיר מפני המשך העיכוב במגעים הקואליציוניים.

לדברי איזנקוט, יש לפעול להקמת ממשלה בהקדם, גם אם בשלב הראשון ניתן יהיה להקים רק ממשלה צרה שתכהן באופן זמני. "אנחנו מבזבזים זמן לחינם", אמר.

מוקדם יותר, בתום המפגש, פרסמו ראשי גוש מתנגדי נתניהו הודעה בה נכתב: "ראשי המפלגות כולם רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינונה של ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט, והחלפתו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה - בעדיפות עליונה ובהקדם. סוכם שהמפלגות ימשיכו לעבוד במשותף, בתיאום ובמהירות למען מטרה זו. זהו צו השעה".