בנט נכנסת ללשכת ראש הממשלה ללא קרדיט

פגישה חריגה וממושכת מתקיימת היום (רביעי) בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, שם נועד עמו יו"ר מפלגת ביחד, ח"כ נפתלי בנט, במשך למעלה משעה.

הפגישה מתקיימת כשעה לפני כינוס ראשי גוש האופוזיציה, כאשר לראשי הגוש, גדי איזנקוט ויאיר לפיד, לא נמסר עליה מראש.

מהליכוד נמסר כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט נפגשים כעת לתדרוך בטחוני בכנסת".

דקות ספורות לאחר תחילת הפגישה הצטרף ללשכה גם ראש המטה לביטחון לאומי. עם זאת, העובדה שבנט אינו מכהן כראש האופוזיציה ואינו מחזיק במנדט להרכבת ממשלה מעלה שאלות באשר לצורך בתדרוך ביטחוני אישי דווקא בעיתוי הנוכחי.

הפגישה מתקיימת על רקע ניסיונותיו של בנט לקדם ממשלת אחדות ציונית ללא המפלגות הערביות, תוך הצבת דרישה לקידום גיוס חרדים לצה"ל.

העיתונאי יניר קוזין הציג מספר תרחישים אפשריים באשר למטרת הפגישה בין נתניהו לבנט. לפי אחד התרחישים שהעלה קוזין, בנט בוחן אפשרות להקמת ממשלת אחדות בראשות נתניהו, מהלך שעשוי לסייע לו לשקם את מעמדו בקרב מצביעי הימין ולפתוח בפניו אפשרות להתמודד בעתיד על הנהגת המחנה.

אפשרות אחרת שהציג היא שבנט כלל אינו מעוניין להצטרף לממשלה עם נתניהו, אך מבקש להוכיח לציבור כי עשה כל שביכולתו לקדם ממשלת אחדות.

קוזין הזכיר בהקשר זה את התנהלותו של בנט בשנת 2021, אז ניהל מגעים עם הליכוד לפני שהקים ממשלה עם מפלגות שהתנגדו לנתניהו.

תרחיש נוסף שהעלה קוזין נוגע למעמדו של בנט בתוך גוש האופוזיציה. לדבריו, ייתכן שהפגישה, שנערכה זמן קצר לפני כינוס ראשי הגוש, נועדה לאותת לאיזנקוט וללפיד כי לבנט קיימות אפשרויות פוליטיות נוספות, וכי יש להתחשב בעמדותיו במסגרת המגעים להרכבת ממשלה.

קוזין העלה גם אפשרות שבנט מבקש להציב בפני נתניהו הצעה לממשלת אחדות הכוללת תנאים שראש הממשלה יתקשה לקבל, ובהם רוטציה שבמסגרתה בנט יכהן ראשון במשך שנתיים. במקרה כזה, אם נתניהו יסרב, יוכל בנט להציג את עצמו כמי שניסה לקדם אחדות.