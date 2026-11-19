המשא ומתן בין יהדות התורה לגוש איזנקוט ממשיך להתנהל הרחק מעיני הציבור, כשברקע מחלוקות עמוקות בסוגיית הגיוס, חילוקי דעות בתוך המפלגה החרדית וחשש מהתפתחויות פוליטיות שיותירו אותה מחוץ לממשלה.

הפרשן החרדי ישראל כהן, המקורב לראשי ההנהגה הרוחנית והפוליטית של יהדות התורה, מסביר בשיחה עם ערוץ 7 את המורכבות שמאחורי המגעים ואת החשדנות הגוברת בין הצדדים.

כבר בפתח הדברים מדגיש כהן כי מעטים בלבד מכירים את פרטי השיחות, וכי המידור הקפדני הוא חלק מאסטרטגיית המשא ומתן.

"יעקב אשר מאוד מקפיד על דיסקרטיות, וגם בבית הרב לנדו זו ההתנהלות כבר שנים. הרבה מקורבים, כולל העוזרים של הרב, לא יודעים את כל הפרטים ואיפה הדברים נמצאים. הקלפים קרובים לחזה".

לערפל הפוליטי מצטרפת גם התנהלותה של הסיעה: בהצבעה על יו"ר הכנסת הצביעו חבריה יחד עם גוש הימין, אך במקביל ניהלו משא ומתן עם גוש השינוי. לדברי כהן, מדובר במהלך פוליטי חכם מצד יהדות התורה.

לטעמו, קשה מאוד לגשר בין הצדדים, שכן דרישותיהם מנוגדות במידה רבה. "לחרדים יש הרבה דרישות. הם רוצים לפתור את כל נושא העריקים ולחוקק חוק שיהיה טוב יותר מאשר אצל ביסמוט, וגוש השינוי רחוק מאוד מכך, לפחות בעמדותיו הרשמיות. לא מדבר בכיוון שיהיה מקובל על הרב לנדו", הוא אומר, ומתייחס גם לתקוותו של אביגדור ליברמן להגיע למתווה שיוסכם על הרמטכ"ל, על בג"ץ ועל הרב לנדו.

לדברי כהן, ליברמן סבר שניתן יהיה להגיע במהירות להסדר שיהיה מקובל על שלושתם, אך בפועל הדברים מורכבים יותר. "המתווה של איזנקוט נראה קשוח יותר, אבל יכול להיות שדווקא לחוק של ליברמן יהיה סיכוי. לא ברור אם תהיה לזה היתכנות, והרבנים ירצו לכך ערבויות משפטיות, אבל קיימת תחושה שבג"ץ והתקשורת יידעו להגן על הצעה שתגיע מגוש השינוי. ההערכה היא שמערכת המשפט תאפשר לשמאל לתת יותר מהימין, וגם ההסתה ברחוב יורדת, כפי שניתן לראות בתקשורת, למרות שזו צביעות לשמה".

כהן סבור כי עם הצעתו של ליברמן יהיה קל יותר להתקדם, אולם גם יהדות התורה אינה מדברת בקול אחד, וגם בגוש השינוי אין עמדה אחידה.

ביהדות התורה, מזכיר כהן, הדעות חלוקות. בעוד יעקב אשר וגולדקנופף מעוניינים לתת הזדמנות למשא ומתן עם גוש איזנקוט, אחרים, ובהם מאיר פרוש, נוטים יותר לימין.

לכך מצטרף גם הלחץ מבחוץ, כאשר ש"ס חוברת לנתניהו, ועדיין לא ברור איזו עמדה תציג אם יושג הסדר בסוגיית בחורי הישיבות. האם ש"ס תלך בעקבות יהדות התורה? האם יוכלו רבני ש"ס להורות למפלגה להישאר בחוץ? ואולי, בהיעדר טיוטת הסכם מוסכמת, תבחר יהדות התורה להתיישר עם הגוש האמוני?

ישראל כהן צילום: ערוץ 7

שאלנו את כהן אם ביהדות התורה לא חוששים שהתעקשות נוקשה מדי תביא את איזנקוט למצב שבו לא תיוותר לו ברירה אלא להקים ממשלת אחדות עם נתניהו, בנט ואולי גם סמוטריץ' וש"ס, וכך תישאר יהדות התורה מחוץ לממשלה ולמוקדי ההשפעה.

להערכת כהן, החשש הזה בהחלט קיים, והדברים תלויים גם בעמדות השונות בגוש השינוי. לדבריו, יאיר גולן מתנגד לישיבה עם נתניהו ומעוניין לשבת עם המפלגות הערביות; ליברמן מוכן לשבת עם החרדים, אך לא עם המפלגות הערביות; ובנט מוכן לשבת ברוטציה עם נתניהו, אך לא עם המפלגות הערביות.

במציאות הזו, אומר כהן, "יש אפשרות אחת שבה יהדות התורה תעזוב את הימין, מה שהסיכוי לו נמוכים יותר, אבל פתאום בנט מפתיע וגוש השינוי מודאג שבנט יעזוב עם המנדטים שלו לימין. החשש שהחרדים ייצאו קרחים מכאן ומכאן קיים, ולכן הקלפים קרובים לחזה והחשדנות גדולה כל כך. בשנייה אחת אפשר להיות מלך העולם או להפסיד את הכול ולא להיות רלוונטי".

לדברי כהן, חוסר הוודאות והחשדנות בין הצדדים מובילים לריבוי ספינים פוליטיים בהיקף שלא נראה בעבר.