למרות הפיגוע : המתיישבים ביריחו ממשכים להאחז במקום

המשפחות היהודיות שנכנסו לאחרונה לבתים שנרכשו בפאתי יריחו ממשיכות להתבסס במקום, למרות הפיגוע שאירע באזור לפני מספר ימים.

בשיחה עם ערוץ 7 מספרים המתיישבים ואנשי תנועת נחלה על ההתרגשות שליוותה את הכניסה לבתים, ההיערכות שקדמה למהלך והתוכניות להרחבת ההתיישבות.

שרה בוירסקי, שהגיעה למקום עם משפחתה, מתארת את התחושות שליוו את הכניסה לעיר. "כל האזור הזה התרגשות שיא. אנחנו עושים פה היסטוריה, זה לא ייאמן", היא אומרת.

היא מספרת על רגע מיוחד שחוותה עם ילדיה בדרך ליריחו: "הילד שלי ככה בדרך אמר, 'וואי, אמא, זה יריחו'. זה פשוט... הוא פתאום קלט את זה. זה היה עוד יותר כאילו וואו, הילדים אפילו מבינים לאן אנחנו נכנסים".

לדבריה, בשלב זה מתגוררות כמה משפחות בכל אחד מהבתים שנרכשו, בהתאם למספר החדרים: "אנחנו פה מאז יום רביעי. אנחנו כמה משפחות בכל בית. אנחנו בבית שלנו שתי משפחות ביחד שמאכלסות את הבית. בבית אחר שלוש משפחות. בקיצור, כל בית מה שהוא מכיל לפי חדרי השינה".

בעלה, אברהם בוירסקי, שהיה שותף להכנות הלוגיסטיות, מספר כי ההיערכות למהלך החלה כמה שבועות לפני הכניסה.

"אני שמעתי על האירוע הזה לפני שלושה שבועות, ארבעה שבועות כבר אפשר להגיד. לקחו אותנו לסיור שטח, ביקשו מאיתנו לעזור בהכנות לקראת האירוע", הוא משחזר.

לדבריו, הצוותים נערכו מראש עם ציוד רב שנועד לאפשר למשפחות להיכנס לבתים ולהתגורר בהם באופן מיידי: "התארגנו פה על ההר, חמש עגלות עמוסות כל טוב, עם ציוד מלא: מקררים, גנרטורים, חשמל, קרשים אם יהיה צורך לתקן דברים, לסדר דברים, כלי עבודה, צוות פריצה לכל מבנה".

בוירסקי מתאר כיצד התנהלה הכניסה עצמה: "הגענו לפה צוות מבצעי ראשון שנכנס לבית, מצלם שהוא פותח עם מפתח, שאנחנו בעלי הבית, שאין אף אחד בפנים. ולאחר מכן הגיע צוות לוגיסטי, פורק, בודק שאין תקלות, נזקים שמסכנים ילדים ואת המשפחות, וממש תוך כדי המשפחות מתחילות להגיע ולהיכנס".

מבחינתו, מדובר במהלך בעל משמעות היסטורית: "זכות גדולה, באמת. אפשר להגיד שפעם שעברה שחווינו את החוויה הזאת של כניסה לעיר שמיושבת בערבים בינתיים, זה היה בכניסה לחברון לפני למעלה מ-50 שנה".

בהתייחסו לפיגוע שאירע באזור ולמשמעות ההתיישבות ביריחו, אמר בוירסקי: "יש פה חידוש מאוד מאוד מרענן, ככה גם בהרגשה האישית שלי. מאוד מאוד עוקר מהשורש את הרמת הראש של הערבים בתקופה האחרונה, שבעצם באים ומרימים את הראש, אומרים 'הכול שלנו', ובעצם אנחנו אומרים להם גם מה שאתם חשבתם ששלכם, בעצם שלנו".

הוא הביע תקווה כי המהלך יהווה פתח להתיישבות יהודית בערים נוספות: "בעזרת השם זה גם יהיה פתח להמשך הגאולה הזאת בשאר הערים הערביות, שכם, ג'נין וכל מה שחסר עדיין".

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת נחלה, מציג את ההתפתחות ההתיישבותית באזור יריחו בשנים האחרונות. "כאן אנחנו נמצאים בעצם ליד מבואות יריחו וליד חוות הארמונות, החווה של חנן ולאה ארבסט, שגרים פה למעלה משנתיים בתנאים מאוד מאוד קשים, עם דרכים שלא קלות להגיע", הוא מספר.

בהמשך מצביע שרבף על חווה חקלאית חדשה של משפחת הרבסט, שהוקמה לפני כחודש וחצי, ולדבריו קיבלה מהחטיבה להתיישבות הרשאה לפעילות חקלאית בשטח.

כשנשאל על הצעדים הבאים להרחבת ההתיישבות ביריחו, השיב: "אנחנו קודם כול עכשיו מתבססים עם מה שעשינו כרגע, אבל בעזרת השם ארץ ישראל כולה שלנו, צעד אחרי צעד".