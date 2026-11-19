כוחות יחידת הפיקוח במנהל האזרחי ערכו היום (חמישי) מבצע אכיפה בשטחי השמורה ההסכמית במדבר יהודה, בעקבות עבודות בלתי חוקיות שפגעו בערכי הטבע והנוף באזור נחל ערוגות.

במהלך הפעילות איתרו הכוחות מספר כלים הנדסיים ששימשו לביצוע עבודות בלתי חוקיות בשטח השמורה. הכלים נתפסו והוחרמו.

המבצע נערך במסגרת פעילות האכיפה המתמשכת של המנהל האזרחי נגד חציבה ועבודות בלתי חוקיות בשטחי יהודה ושומרון, הפוגעות באדמות המדינה, בשמורות הטבע ובנוף.

הפעילות התקיימה בהמשך להנחיית שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', להגביר את האכיפה נגד בנייה ופעילות בלתי חוקית ביהודה ושומרון.

סמוטריץ' מסר בעקבות המבצע: "זוהי ארצנו, ואנחנו לא נאפשר לאף גורם להשתלט על אדמותיה או לפגוע בערכי הטבע והנוף שלה. נמשיך לפעול בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לשמור על אדמות הלאום, על נופיה של הארץ ועל ערוצי נחליה".

השר הוסיף: "אני מודה ליחידת הפיקוח במנהל האזרחי ולכלל הכוחות שהשתתפו במבצע על עבודה מקצועית, נחושה ומסורה למען שמירה על ארצנו".