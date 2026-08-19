הפינוי בגבעת "עורה ישראל" צילום: באדיבות המצלם

ליל פינויים נוסף. הלילה (רביעי) פשטו כוחות משטרה גדולים על גבעת "עורה ישראל" הסמוכה לאריאל, מלווים בכלי הנדסי ובפקחי המנהל האזרחי.

ראשית, הרסו הכוחות את בית הבחורים ואת דיר הצאן בנקודה, ולאחר מכן עברו לבתי המשפחות. הכוחות הקיפו בתים של שתי משפחות והודיעו להם שעליהם להתפנות בתוך דקות אחדות.

נשות המשפחות ביקשו מקצין הפינוי הארכת זמן כדי לארוז את בגדי הילדים וציוד אישי בסיסי נוסף, אך האחרון לא שעה לבקשתם, והבית הוחרב על תכולתו, כולל רהיטים, ספרי קודש, ביגוד ומוצרי מזון.

תושבי המאחז אמרו כי "גבעת 'עורה ישראל' הינה נקודת התיישבות אסטרטגית ממעלה ראשונה, בשטח B, שמה לעצמה מטרה נגד עיניה - לחדור לגוש 'ערורה', תא שטח עצום מהעיר הערבית סלפית ועד ראמאללה וירושלים המסומן כשטח A, וניתן בו לרש"פ לעשות כרצונה, ללא נוכחות יהודית. הגבעה מבטלת את הקמת מדינה פלסטינית דה - פקטו בשטח".