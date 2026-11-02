טרקטור פגע במבנה, נערים נפלו מהגג TPS

תיעוד חריג פורסם היום (שני) מפינוי גבעת "עורה ישראל" באזור אריאל, לאחר שכוחות הביטחון הגיעו הבוקר לגבעה, הסמוכה לכפר הפלסטיני סלפית, במטרה להרוס מבנים שהוקמו במקום.

לפי צה"ל, מדובר בפעולת אכיפה חוזרת נגד בנייה בלתי חוקית בשטח שהוכרז כשטח צבאי סגור.

במהלך ההריסה תועד טרקטור של המנהל האזרחי פוגע במבנה מגורים, כאשר מספר נערים יושבים על גגו. בעקבות הפגיעה נראים הנערים מאבדים את אחיזתם ונופלים מהגג.

במקביל לפינוי התפתחו עימותים באזור. על פי הודעת צה"ל, מתפרעים ישראלים הציתו צמיגים והציבו מחסומים בכבישים מרכזיים כדי למנוע מכוחות הביטחון להגיע לגבעה.

כתוצאה מהחסימות נרשמו לאורך שעות הבוקר עומסי תנועה כבדים בכבישים באזור, עד שכוחות הביטחון פינו את המחסומים ופתחו את הצירים לתנועה.

בצה"ל טוענים כי מהגבעה יצאו בתקופה האחרונה פעולות אלימות ובלתי חוקיות נגד פלסטינים המתגוררים בכפרים הסמוכים.

"כוחות הביטחון פעלו לאכיפה חוזרת נגד רכיבי בינוי לא חוקיים שנבנו תחת צו שטח צבאי סגור, במרחב סמוך לכפר סלפית, מהם יצאו באופן חזרתי פעולות אלימות ולא חוקיות", נמסר מצה"ל.

עוד נמסר כי במהלך הפעילות עשרות מתפרעים נהגו באלימות פיזית ומילולית כלפי הכוחות, למרות ניסיונותיהם להימנע מעימותים פיזיים.

הכוחות עצרו 18 חשודים בחשד לתקיפת אנשי כוחות הביטחון ולהפרעה לפעילותם. בנוסף נתפסו מספר כלי רכב, כאשר באחד מהם נמצאו, לפי צה"ל, חומרי בעירה, כלי תקיפה ותרסיס גז פלפל. העצורים הועברו להמשך חקירה במחוז ש"י של המשטרה.

גורמי ביטחון טוענים כי הגבעה שימשה נקודת התארגנות ליציאה לפעולות אלימות נגד כפרים פלסטיניים סמוכים, וכי פעילים יצאו ממנה כשהם מצוידים באמצעים ששימשו אותם במהלך האירועים.

לדבריהם, ההחלטה לפנות את הגבעה התקבלה הן בשל הבנייה הבלתי חוקית והן בשל הסיכון הביטחוני שלטענתם נוצר במקום. בצה"ל הדגישו כי כוחות הביטחון השלימו את פעולת האכיפה לאחר שפינו את המחסומים שהוצבו בדרכם.