חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic), המפתחת את הצ'אטבוט קלוד (Claude), החלה להיסחר הערב (חמישי) בבורסת נאסד"ק ורשמה עלייה של כ-18% במנייתה, יממה לאחר שגייסה כ-81.3 מיליארד דולר באחת ההנפקות הגדולות בתולדות וול סטריט.

בדקות הראשונות למסחר זינקה המניה בכ-35%, אולם בהמשך נרשמה התמתנות בעליות.

מחיר ההנפקה נקבע על 83 דולר למניה, מעל לטווח של 70 עד 78 דולר שהציגה החברה למשקיעים בתחילת החודש. בעקבות הביקושים הגדילה אנתרופיק את מספר המניות שהוצעו למכירה מ-825 מיליון ל-980 מיליון.

מרבית המניות, כ-956 מיליון, הונפקו על ידי החברה עצמה, בעוד היתר נמכרו בידי בעלי מניות קיימים.

על פי דיווח רויטרס, היקף הגיוס הגיע ל-81.31 מיליארד דולר. בכך עקפה אנתרופיק את הסכום הראשוני שגייסה ספייסאקס בהנפקתה ביוני האחרון, שעמד על 75 מיליארד דולר. עם זאת, לאחר מימוש אופציית הקצאת יתר, הגיע הגיוס הכולל של ספייסאקס ל-85.7 מיליארד דולר.

במקביל להנפקה הציבורית גייסה החברה 26 מיליארד דולר נוספים בהקצאה פרטית, בהשתתפות ענקיות טכנולוגיה ובהן גוגל, מיקרוסופט, אנבידיה, AMD, ברודקום ואמזון.

אנתרופיק היא הראשונה מבין חברות הבינה המלאכותית המובילות המפתחות מודלי שפה שהגיעה למסחר ציבורי.

לפי הנתונים שפרסמה החברה, הכנסותיה ברבעון השלישי של 2026 הסתכמו בכ-16.96 מיליארד דולר, עלייה של 47% בהשוואה לרבעון הקודם. מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר הגיעו ההכנסות ל-33.24 מיליארד דולר.

מנוע צמיחה מרכזי של החברה הוא Claude Code, כלי בינה מלאכותית המסייע בפיתוח תוכנה ובכתיבת קוד.

לצד הגידול המהיר בפעילות, אנתרופיק מתמודדת עם עלויות גבוהות במיוחד של הפעלת מודלי הבינה המלאכותית ופיתוחם. במחצית הראשונה של השנה הוציאה החברה כמעט תשעה מיליארד דולר על תשתיות וכוח מחשוב, וברבעון השלישי נוספו לכך הוצאות של כחמישה מיליארד דולר.