קבוצת האקרים רוסים פרצה למערכות המחשוב של חברה ישראלית גדולה, גנבה מאות אלפי קבצים והשתמשה בסוכן בינה מלאכותית כדי לנתח את המידע, לקבוע את סכום הכופר ולנהל משא ומתן עם החברה. כך נחשף הערב (שני) בחדשות 12.

על פי הדיווח, ההאקרים הצליחו לגנוב כחצי מיליון קבצים, בהם דוחות כספיים, פרטי חשבונות בנק ומידע אישי רגיש של בכירים בחברה. לאחר מכן פנו לסוכן בינה מלאכותית וביקשו ממנו לנתח את מצבה הכלכלי של החברה ולהעריך כמה כסף ניתן לדרוש ממנה בתמורה לאי־פרסום המידע.

סוכן הבינה המלאכותית בחן את הנתונים וקבע כי החברה מסוגלת לעמוד בתשלום של כחצי מיליון דולר. הוא גם סייע לתוקפים לגבש את אסטרטגיית הסחיטה ולנסח הודעת כופר, שבה דרשו 500 אלף דולר כדי להימנע מהדלפת המסמכים הרגישים.

בחברה הישראלית הבינו את חומרת האיום, אך ניסו להפחית את הסכום שנדרש. גורם בחברה השיב להאקרים כי מנהלו לא יאשר תשלום המתקרב לדרישתם, וכי לפי הערכת מומחים מטעם החברה, עלותה של מתקפה מסוג זה נעה בין 60 ל־80 אלף דולר. הגורם הביע נכונות לנהל משא ומתן.

גם את התגובה הזאת העבירו ההאקרים לניתוח של סוכן הבינה המלאכותית. הסוכן פירש את הדברים כפתיחות מצד החברה למשא ומתן, והמליץ לתוקפים להציג את התשלום כמעין "ביטוח" מפני הנזק שעלול להיגרם מפרסום המידע, ולא כקנס.

חוקרי חברת "גמביט סקיוריטי", שחשפו את המקרה, הסבירו כי מדובר בשימוש חריג בבינה מלאכותית שבו סוכן AI אינו משמש רק לניתוח המידע הגנוב, אלא גם מנהל באופן פעיל את תהליך הסחיטה ואת ההתנהלות מול הארגון המותקף.

לדברי אחד החוקרים, לאחר שמידע רגיש כבר נגנב ונמצא בידי התוקפים, הדרך הטובה ביותר להתגונן מפני אירועים מסוג זה היא להחזיק מערכות גיבוי יעילות שיאפשרו לארגון להתאושש מהמתקפה, מבלי להידרש לנהל משא ומתן עם ההאקרים.