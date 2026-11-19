שלושה פקחי תחבורה ציבורית נעצרו הערב (חמישי) בחשד שתקפו נוסע באוטובוס אגד בטירת כרמל, בעקבות ויכוח על תיקוף כרטיס נסיעה.

שוטרי תחנת טירת כרמל פתחו בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל על חשד לתקיפת נוסע בתוך האוטובוס. שלושת הפקחים החשודים במעורבות באירוע נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

נוסע שהיה עד לאירוע סיפר למאקו כי הוויכוח על תיקוף הכרטיס הידרדר במהירות לאלימות מצד הפקחים. "היה ויכוח בין הנוסע לפקחים על תיקוף כרטיס. הם תקפו אותו, אחד חנק אותו ושני פקחים הכו אותו. הם לקחו את החוק לידיים", טען העד.

לדבריו, הנוסע שהותקף לא ניסה להתנגד: "הוא היה חסר אונים. לא ניסה להתנגד. כולם היו בהלם. צריך להשעות אותם. נניח שלא תיקף כרטיס, הם לא משטרה".

במשטרה מסרו כי בהתאם לצורכי החקירה ולממצאיה יוחלט על המשך הליך מעצרם של שלושת החשודים.

מחברת אגד נמסר בתגובה: "מגנים כל אלימות. המבקרים המעורבים נחקרים בשלב זה במשטרה, ולכן עוד לא ניתן לקבל את גרסתם".

בחברה הוסיפו כי "האירוע ייבדק לעומק, כולל תיעוד מצלמות האוטובוס, ואגד תשתף פעולה באופן מלא עם המשטרה ותטפל בכך בהתאם לממצאים".