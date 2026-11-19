רגאיי הבטלן - קובי רכט (1982)

המוזיקאי, הזמר, המלחין והמעבד קובי רכט הלך לעולמו הערב (חמישי) בגיל 79, לאחר מחלה ממושכת.

רכט, שפעל במשך יותר משישה עשורים בעולם המוזיקה והבידור הישראלי, היה שותף ליצירת שירים, אלבומים, מחזות זמר וסרטים.

באמ"י, איגוד אמני ישראל, ספדו לו: "בצער רב ובכאב אנו נפרדים מחברנו, הזמר, היוצר, המלחין והמעבד קובי רכט, מאנשי המוזיקה הישראלית ומי שהותיר חותם משמעותי בפסקול חיינו".

עוד נמסר כי "קובי רכט היה אמן רבגוני, בעל קול ייחודי, איש של יצירה ושל חופש מוזיקלי, שהקדים את זמנו ולא חשש להתנסות, לחדש ולפרוץ גבולות".

"עם לכתו אובד לנו לא רק קול מיוחד ואמן מוכשר, אלא גם פרק חשוב בסיפור התפתחותה של המוזיקה הישראלית", נמסר.

רכט נולד בשנת 1947 וכבר בילדותו החל להופיע בתיאטרון. בגיל 13 השתתף בהצגה בתיאטרון הבימה. בגיל 16 הקים את להקת הקצב "קובי רכט וכוכבי הלכת", מההרכבים הראשונים מסוגם בישראל.

את שירותו הצבאי עשה בלהקת פיקוד המרכז, שבה התפרסם בין היתר בזכות השתתפותו בשיר "גבעת התחמושת". בשיר נשמע קולו מקריא אחד מקטעי העדות של הלוחמים שהשתתפו בקרב.

בתחילת שנות ה-70 חבר למלחין קובי אשרת, והשניים הקימו את הצמד "קוביות". בהמשך הצטרף אליהם חנן יובל, ויחד הקימו את שלישיית "שובבי ציון", שהוציאה אלבום בשנת 1971.

רכט השתתף בסרטו של אבי נשר "הלהקה" בשנת 1978, ובשנת 1983 הוציא את אלבום הסולו "מסתובבת שמועה", שכלל את הלהיט "רגאיי הבטלן".

גם בעשורים האחרונים המשיך רכט בפעילות מוזיקלית. בשנת 2013 חידש את שיתוף הפעולה עם קובי אשרת, והשניים הוציאו את האלבום "דברים השתנו". בהמשך התאחדה גם שלישיית "שובבי ציון" לסיבוב הופעות.