המוני חרדים התעמתו הלילה (שישי) עם כוחות משטרה בבית שמש, בעקבות שמועה על מעצר עריק. האירוע החל לאחר ששוטרים ניסו לעצור קטין שנתפס נוהג ללא רישיון, אך בעיר נפוצה שמועה שלפיה מדובר במעצר על רקע השתמטות משירות צבאי.

בעקבות השמועה התאספו המונים במקום וניסו למנוע מהשוטרים לבצע את המעצר. הכוחות שהוזעקו לזירה נתקלו בהתנגדות שכללה השלכת אבנים ותקיפת שוטרים, ונאלצו לסגת מהרחוב.

בתיעודים מהאירוע נראו שני שוטרים נסוגים מהמקום כשקבוצת מפגינים רודפת אחריהם. במהלך העימותים תועד מפגין בועט בשוטר, אבנים הושלכו לעבר הכוחות ושמשות של ניידת משטרה נופצו. בתיעוד נוסף נראה אחד המפגינים משליך שקית זבל לתוך ניידת.

זמן קצר לאחר מכן הגיעו למקום כוחות משטרה מתוגברים, בפיקודם של מפקד המחוז ניצב אבשלום פלד ומפקד המרחב תת-ניצב שלומי בכר, במטרה להשיב את הסדר. השוטרים השתמשו ברימוני הלם לפיזור המפגינים.

מהמשטרה נמסר: "המון אלים ומשולהב, שימש כלי בידי הקטין, שניצל אותו בניסיון כושל לחמוק מהדין. תקיפה ואלימות מכל סוג כלפי שוטרים היא דבר חמור שלא נשלים איתו. האכיפה תבוצע כדין נגד הקטין וכן נגד הפורעים במסגרת חקירה שנפתחה".