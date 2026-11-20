סוכני ה-FBI עצרו תושב מדינת ג'ורג'יה בן 34, החשוד בהעברת יותר מ-26 אלף דולר לאנשים ולגורמים הקשורים לארגון הטרור המדינה האסלאמית (דאעש), במסגרת פעילות בינלאומית לכאורה של הלבנת הון.

לפי דיווח של רשת CBS, משרד ה-FBI באטלנטה הודיע ביום רביעי על מעצרו של יונס מוסטפא יונס, תושב העיר לבוניה שבג'ורג'יה. על פי משרד המשפטים האמריקני, יונס חשוד כי העביר יותר מ-16 אלף דולר באמצעות מטבעות דיגיטליים בין דצמבר 2025 ליוני 2026, תוך שימוש במספר חשבונות ומספרי טלפון.

החוקרים מעריכים כי לפחות חלק מהכספים נועדו לסייע לפעילות דאעש בסוריה.

במהלך חיפוש שנערך ביום רביעי בנכס הקשור ליונס, מצאו סוכני ה-FBI ראיות שלפי החשד ניסה להשמיד. לפי הדיווח, החוקרים גילו באמבטיה מסמכים גרוסים שהושרו בנוזל, וכן שלושה טלפונים ניידים שהיו "שקועים בחומר לא מזוהה". הרשויות ציינו כי אחד הטלפונים גם נופץ.

יונס משך לראשונה את תשומת לב ה-FBI בשנת 2020, לאחר שהחוקרים גילו כי נחשף לחומרי תעמולה של דאעש באינטרנט. בתשאולים שנערכו בעקבות זאת הודה כי צפה בחומרים, אך הכחיש כי הוא מזדהה עם אידיאולוגיה קיצונית.

עם זאת, החוקרים טוענים כי בשנת 2021 העביר יותר מ-9,000 דולר לארנקי מטבעות דיגיטליים הקשורים לדאעש ולאנשים נוספים, ובמקביל הפיץ חומרי תעמולה קיצוניים.

משרד המשפטים האמריקני מסר גם כי יונס נסע בעבר לטורקיה באמצעות כרטיס טיסה לכיוון אחד, ושהה במדינה במשך כשנתיים. בהמשך נעצר בידי הרשויות הטורקיות וגורש לארצות הברית.

נגד יונס הוגשו אישומים פדרליים בגין הלבנת הון והשמדת ראיות. הוא נותר במעצר לקראת דיון בבית המשפט שנקבע לשבוע הבא בעיר מייקון שבג'ורג'יה. אם יורשע בשני האישומים, הוא צפוי לעונש מרבי של 20 שנות מאסר ולקנסות בסכום כולל של עד 750 אלף דולר. הרשויות הפדרליות מסרו כי החקירה נמשכת.