רשת מועדוני ההופעות זאפה צפויה לעבור שינוי משמעותי בעקבות כניסתם של הזמר עומר אדם ומשפחתו לבעלות בה.

הרשת תהפוך לכשרה ומועדוני ההופעות שלה יהיו סגורים בשבת, כך עולה מדיווח שפורסם באתר "גלובס" על התוכניות העסקיות של משפחת אדם.

בתחילת החודש רכשו אדם, אביו יניב אדם ומשפחתם, באמצעות חברת ארומה מיוזיק שבה הם שותפים עם המפיק והאמרגן בני מנשה, כ-40.5% ממניות רשת זאפה. העסקה בוצעה לפי שווי חברה של כ-65 מיליון שקלים.

לפי הדיווח, במסגרת השינוי המתוכנן תעבור הרשת למתכונת פעילות כשרה, הכוללת הגשת תפריט כשר במועדונים והפסקת הפעילות בשבתות.

לצד המעבר לכשרות ולסגירה בשבת, מתכננים הבעלים החדשים לשדרג את חוויית הבילוי במועדוני הרשת. על פי הפרסום, הסניפים יעברו שיפוצים נרחבים, מערכות ההגברה יוחלפו, חללי ההופעות והישיבה יעוצבו מחדש, וייבחר שף שיוביל את השדרוג הקולינרי.

התוכנית כוללת פתיחת מועדונים נוספים מחוץ למרכז הארץ, בין היתר בחיפה ובבאר שבע, לצד הרחבת מגוון האמנים שיופיעו ברשת.

הכוונה היא לאפשר גם לאמנים מחו"ל, ובהם אמנים יהודים ותומכי ישראל מארצות הברית ומאירופה, להופיע בפני קהל ישראלי במועדונים המיועדים לכ-400 עד 1,500 צופים.

במסגרת השינויים צפוי מועדון זאפה במידטאון תל אביב להיסגר, ובמקומו ייבחן מיקום חלופי במרכז העיר. מועדונים אחרים, ובהם זאפה הרצליה ואמפי שוני, צפויים לעבור שיפוץ.

רכישת זאפה היא חלק מהתרחבות עסקית רחבה של עומר אדם ומשפחתו, הפועלים בשנים האחרונות בתחומי הנדל"ן, המסחר, המלונאות והטכנולוגיה. על פי גלובס, פעילות המשפחה מנוהלת באמצעות קבוצת PAI, והיקף נכסי הנדל"ן והקמעונאות שלה מוערך כיום ביותר משני מיליארד שקלים.

בין הנכסים הבולטים של הקבוצה נמצאים קניון מלכת שבא באילת וקניון העמקים בעפולה, לצד מתחמי מגורים ומלונאות באילת, בבאר שבע ובבת ים. המשפחה מחזיקה גם בהשקעות בחברת חוות השרתים "ענן" ובחברות טכנולוגיה ישראליות.