הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס בפאנל חדשות 12 לסערה שהתעוררה בעקבות שער עלון השבת "עולם קטן", שבו הופיעה דמותו של יו"ר הכנסת מתן כהנא על רקע כיתוב בערבית ותחת הכותרת "ראיס אל כנסת".

סגל דחה את הטענות שלפיהן מדובר בהסתה נגד כהנא, והזכיר דברים שאמר יו"ר הכנסת עצמו בעבר על האפשרות להסתמך על חברי כנסת תומכי טרור לצורך בחירת יו"ר הכנסת.

"באתי מזועזע מהבית כי כבר עברתי את כל השטיפה, ולא הבנתי מה רוצים", אמר סגל בפתח דבריו. לדבריו, בשנת 2020 התייחס כהנא עצמו לאפשרות של בחירת יו"ר כנסת בתמיכת חברי כנסת תומכי טרור.

בהמשך השווה סגל בין הביקורת על השער לבין ההתבטאויות שנשמעו בתקופה האחרונה מצד פוליטיקאים בגוש האופוזיציה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אנחנו עוקבים אחר קמפיין הבחירות של ישר, ובכלל של גוש השינוי, אנחנו ראינו את גדי איזנקוט מאשים כאן את נתניהו בבגידה. לא פחות, הוא אמר, 'מעילה על גבול הבגידה'".

סגל הוסיף כי לנוכח ההתבטאויות נגד נתניהו, הביקורת החריפה על השער אינה מוצדקת בעיניו: "ראינו איך מדברים על נתניהו, ואיך נגיד את זה בעדינות, השער של 'עולם קטן' לעומת זה, זה ממש, זה סדנה לנימוסים והליכות".

סגל הבהיר כי הוא תומך בשיפור השיח הציבורי כלפי נבחרי ציבור, אך סבור שיש להחיל את אותם כללים על כלל הצדדים במערכת הפוליטית.

לצד הסרטון מדבריו בפאנל חדשות 12 פרסם סגל מסר קצר ברשתות החברתיות: "מותר לבקר את מתן כהנא בלי להיות מואשם בהסתה".