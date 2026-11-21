יו"ר מפלגת הדמוקרטים, חבר הכנסת יאיר גולן, נקלע הערב (מוצאי שבת) לרגע מביך במהלך ריאיון בחדשות 12, לאחר שהמגישים עמית סגל ובן כספית הזכירו לו כי שירת בתפקידים בכירים בצה"ל גם תחת ממשלות בראשות בנימין נתניהו.

במהלך השיחה התייחס גולן, אלוף במילואים, לשירותו הצבאי הממושך ולתחושת הביטחון שהעניקה לו ההנהגה המדינית לאורך השנים.

"תראה, אני שירתתי תחת הרבה ממשלות. ואני יכול להגיד לך, מה שנתן לי תמיד את הביטחון לצאת ולסכן את נפשי - זה הידיעה שמי שיושב בממשלת ישראל זה אנשים שבאמת ביטחון ישראל הוא שיקול העליון שלהם. לא משנה מאיזה מפלגה, לא משנה איזה ממשלה", אמר גולן.

בשלב זה קטע אותו סגל והעיר: "ביבי היה שם הרבה שנים". כספית הצטרף לדבריו והוסיף: "תחת נתניהו שירתת הכי הרבה זמן לדעתי, כקצין בכיר".

גולן נראה מופתע מההערות והשיב בקצרה: "לא".

אלא שבמהלך הקריירה הצבאית שלו אכן שירת גולן בתפקידים בכירים תחת ממשלות נתניהו, בין היתר בתקופה שבה כיהן כאלוף פיקוד הצפון ובהמשך כסגן הרמטכ"ל.