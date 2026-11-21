פורעים יהודים רעולי פנים תקפו היום (שבת) ניידת משטרה בדרום הר חברון, לאחר שהציבו מחסום אבנים וארבו לשוטרים שהיו בפעילות באזור.

במהלך האירוע יידו החשודים אבנים לעבר הניידת והשוטרים, ואחד השוטרים, שחש סכנה לחייו, ביצע ירי באוויר.

על פי הודעת המשטרה, האירוע התרחש במהלך פעילות מתמשכת של כוחות הביטחון באזור, שנועדה למנוע אירועי אלימות קיצונית.

השוטרים הבחינו במספר חשודים לבושים שחורים ורעולי פנים, שנמלטו לאחר שהבחינו בניידת. הכוחות פתחו בסריקות לאיתורם, אך כעבור זמן קצר נתקלו בחשודים שהציבו חסם אבנים וארבו להם.

החשודים החלו ליידות אבנים לעבר הניידת, ניסו למנוע מהשוטרים לצאת ממנה וגרמו לה נזק. גם לאחר שהשוטרים יצאו מהרכב נמשך יידוי האבנים, ואחד מהם ביצע ירי באוויר לאחר שחש סכנה לחייו.

בעקבות האירוע נמלטו החשודים מהמקום. כוחות משטרה נוספים, יחד עם חיילי צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש, הוזעקו לאזור ופתחו במרדף.

במהלך הסריקות נעצר אחד החשודים, שזוהה על ידי הכוחות כמי שהיה מעורב בתקיפה. על פי המשטרה, בעת מעצרו ניסה החשוד בתחילה להזדהות כאדם אחר.

העצור הועבר לחקירה בתחנת המשטרה בחשד לתקיפת שוטרים, יידוי אבנים, התחזות לאדם אחר והכשלת שוטר במילוי תפקידו. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו, ובמקביל נמשכות הפעולות לאיתור יתר המעורבים.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, מסר: "לא נאפשר לפורעי חוק לפגוע בשוטרים, לסכן את חייהם ולנסות להרתיע אותם מביצוע תפקידם. שוטרי מחוז ש"י ימשיכו לפעול בשיתוף כלל גופי הביטחון בנחישות וללא מורא, נפעל לאיתור כלל החשודים, למעצרם ולמיצוי הדין עמם".