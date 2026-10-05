שני ניסיונות פיגוע התרחשו היום (שני) בתוך שעות ביהודה ושומרון - ניסיון דקירה בשטחי המרעה של חוות חנינא בבנימין וניסיון דריסה של כוח צה"ל באזור בני נעים שבהר חברון.

באירוע האחרון הגיע מחבל חמוש בסכין לשטחי המרעה של חוות חנינא, סמוך לאקדמיה האמריקאית ברמון. לפי מועצת בנימין, המחבל הצית רכב ישראלי שהיה במקום וגרם לו נזק כבד.

על פי עדויות ראשוניות מהשטח, המחבל הגיע כשהוא מצויד בכפפות ובציוד נוסף. סכין נתפסה בזירה ולפי המועצה, המחבל ניסה לבצע פיגוע דקירה.

תושב שזיהה את המתרחש דרס את המחבל ונטרל אותו. המחבל נתפס וכוחות צה"ל הוזעקו למקום. לא דווח על נפגעים.

האירוע התרחש שעות לאחר ניסיון דריסה באזור בני נעים שבחטיבת יהודה.

על פי צה"ל, כוח שפעל במרחב זיהה רכב ובו שלושה מחבלים שנע באופן חשוד. בהמשך האיץ הרכב לעבר כלי רכב של הכוח ופגע בו.

הלוחמים הגיבו בירי לעבר הרכב וזוהו פגיעות. אין נפגעים בקרב כוחות צה"ל.

על פי דיווחים ראשוניים מהשטח, אחד החשודים נהרג ואחר נפצע באורח קשה, בעוד החשוד השלישי נעצר.