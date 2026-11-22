חברת הכנסת שירה שפירא סיפרה הערב (מוצאי שבת) כי אחד משרי הממשלה שלח לה באופן אישי פוסט שכתב גולש בשם נתנאל גלסנר, ובו מתקפה חריפה על פעילותה הפוליטית והשוואה בינה לבין בנה, ענר שפירא הי"ד, שנפל בשבעה באוקטובר.

לדבריה, השר הבהיר כי אינו משתף את הפוסט בעצמו, אך היה לו חשוב שתיחשף לתוכנו. שפירא לא חשפה את זהותו של השר.

"בצאת השבת בחר אחד משרי הממשלה לשלוח לי באופן אישי את הפוסט הזה. הוא הבהיר שהוא לא משתף אותו, אבל היה לו חשוב שאקרא את הדברים", כתבה.

היא תיארה את תוכן הדברים שנשלחו אליה: "מילים שמאשימות אותי, אם שכולה, בשותפות לקריעת המדינה, בהעדפת שונאי ישראל על פני אחיי ובמתן רוח גבית למי שמבקשים לפגוע במדינה שלנו".

"קראתי. ותהיתי איך הגענו למצב שבו שר בישראל חושב שראוי להעביר מילים כאלה לאם שאיבדה את בנה בהגנה על המדינה".

שפירא סיפרה כי בתקופה האחרונה היא ובני משפחתה, לצד חברה אליסף פרץ ובני משפחתו, מקבלים מסרים קשים על רקע המחלוקת הפוליטית: "אני מבינה את הכאב, הכעס והפחד שמציפים את החברה הישראלית. אבל גם בתוך המחלוקת הקשה ביותר, חייבים לדעת להתווכח בלי לרמוס ולהשמיע ביקורת בלי להפוך את האחר לאויב".

בהמשך הדגישה כי השכול אינו אמור למנוע ביקורת על פעילותה הציבורית, אך התנגדה לשימוש בזכר בנה במסגרת הביקורת: "אני לא מבקשת חסינות מביקורת בגלל האסון שפקד את משפחתי. אבל יש גבול".

היא הוסיפה: "יש משהו אכזרי במיוחד בניסיון להעמיד אם שכולה מול בנה שנפל. לדבר בשמו של ענר, לקבוע במה היה מאמין ולהשתמש בזכרו כדי להטיל ספק באמו".

שפירא הוסיפה: "כששר בישראל בוחר להעביר מילים כאלה, גם אם לא כתב אותן בעצמו, ראוי שישאל את עצמו מה ביקש להשיג. אפשר לחלוק על דרכי, אבל את אהבתי למדינה ואת המחיר ששילמנו למענה, איש לא יעמיד בספק".

את דבריה חתמה: "ענר שלי שילם בחייו כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן יחד. המעט שאנחנו חייבים לו הוא לא לשכוח איך להיות בני אדם".

שירה ובנה ענר שפירא צילום: ללא קרדיט

הפוסט שהועבר לשפירא נכתב בידי גולש בשם נתנאל גלסנר ונפתח בכותרת "אמא מול בן".

"ענר שפירא עמד בגופו מול הרוע המוחלט. בגבורה בלתי נתפסת ובמסירות נפש עילאית, הוא חירף את נפשו כדי להציל אחרים מפני מפלצות האדם שבאו לרצוח יהודים", כתב גלסנר. בהמשך האשים את שפירא כי היא "בוחרת לעמוד לצד מי מעניקים רוח גבית לרוצחי בנה".

הוא הוסיף: "היא שותפה לקריעתה של המדינה מבפנים ולסיכון עצם קיומה, אבל עושה זאת בממלכתיות, בענייניות ובטון לא מתלהם. בדיוק כפי שהבטיחה מעל דוכן הכנסת. כי כנראה שאפשר להוביל לחורבן גם בנימוס".

הפוסט נחתם בהשוואה נוספת בין האם לבנה: "אמא מול בן. עליבות וחוסר אחריות בסדר גודל היסטורי, אל מול גבורה ומסירות נפש בסדר גודל היסטורי".