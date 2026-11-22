Paredes cae desmayado en medio de una nota

רגעי בהלה נרשמו אמש בחגיגות הזכייה של בוקה ג'וניורס בגביע הסודאמריקנה, כאשר קפטן הקבוצה, לאנדרו פארדס, התמוטט לעיני המצלמות במהלך ריאיון טלוויזיוני שנערך על כר הדשא.

פארדס בן ה-32, המשחק גם בנבחרת ארגנטינה, התראיין לרשת DSports באצטדיון מטרופוליטנו רוברטו מלנדס בעיר ברנקייה שבקולומביה, יותר משעה לאחר סיום המשחק.

במהלך השיחה עם העיתונאי מרסלו בנדטו סיפר הקשר על ההתרגשות מהזכייה והודה לאנשים שליוו את הקבוצה.

כשנשאל על תוכניותיו להמשך החגיגות, השיב: "עכשיו ליהנות, ליהנות עם החברים שלי לקבוצה. להודות על כל מה שעברנו..." אלא שבטרם הספיק להשלים את המשפט, התמוטט לפתע.

הצוותים הרפואיים העניקו לו טיפול ראשוני, ובהמשך הוא פונה באמבולנס למרפאה פרטית, שם קיבל עירוי ועבר בדיקות רפואיות. בהמשך השידור עדכן השדר פבלו חיראלט כי פארדס סבל מירידה בלחץ הדם וכי הוא מקבל טיפול.

העיתונאי שראיין אותו סיפר לאחר מכן כי השחקן היה בהכרה, הצליח לעזוב את כר הדשא בכוחות עצמו והגיע לחדר ההלבשה, שם פגש את בני משפחתו.

מתברר כי עוד במהלך המשחק חש פארדס ברע. בדקה ה-58 הוא הוחלף לאחר שהתקשה להתמודד עם תנאי מזג האוויר באצטדיון, שכללו טמפרטורה שהתקרבה ל-30 מעלות ולחות של כ-80%.

סמוך לחצות פרסם פארדס תמונה מבית החולים, שבה נראה מחייך, לצד מסר קצר לאוהדי הקבוצה: "אנחנו בסדר. יאללה בוקה, היום ותמיד".