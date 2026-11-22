עמוס רגב, העורך המייסד של העיתון "ישראל היום", הלך הלילה (ראשון) לעולמו בגיל 75.

רגב עמד בראש מערכת "ישראל היום" מאז הקמת העיתון ביולי 2007 ועד מאי 2017. במהלך עשר שנות כהונתו הוביל את העיתון בשנות צמיחתו.

הוא הותיר אחריו את רעייתו מירי, את ילדיו עמיר ורונית ואת שלושת נכדיו, יונתן, אמה ותמר.

את דרכו בעולם העיתונות החל בסוף שנות ה-70, כשעבד כעוזר מחקר בכתב העת הצבאי "מערכות" וערך את כתב העת "צקלון", שעסק בפרסום מאמרים מתורגמים בנושאים צבאיים. באותן שנים עסק גם בתרגום ספרי מדע בדיוני.

בתחילת שנות ה-80 הצטרף למערכת "ידיעות אחרונות", שם מילא שורה של תפקידי עריכה, ובהם ראש דסק החדשות. בהמשך שימש כתב העיתון בלונדון.

בתחילת שנות ה-90 עבר ל"מעריב", לאחר רכישת העיתון בידי עופר נמרודי, וכיהן כראש מערכת החדשות ובהמשך כסגן העורך הראשי.

בשנת 2002 שימש עורך בקבוצת "חדשות ישראל", שהתמודדה על הפעלת ערוץ חדשות ייעודי, ובהמשך מילא תפקידים במערכת החדשות של ערוץ 10.

בשנת 2006 מונה לעורך הראשי של העיתון "ישראלי", וכעבור שנה נבחר לעמוד בראש העיתון החדש "ישראל היום".

רגב הוביל את המערכת במשך עשור, שבמהלכו התרחב העיתון והפך לאחד העיתונים הנפוצים במדינה. פעילותו לוותה גם בעימותים ציבוריים ותקשורתיים סביב אופיו של העיתון, עמדותיו הפוליטיות והמודל העסקי שלו.

בשנת 2010 הוענק לרגב הפרס הישראלי לביקורת התקשורת על שם אברמוביץ'. בנימוקי ועדת הפרס צוין כי העיתון בעריכתו חולל שינוי משמעותי בשוק העיתונות המודפסת והתמודד עם הדומיננטיות של העיתונים הוותיקים.

במהלך שנותיו כעורך נודע רגב גם בקשריו האישיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא נמנה עם העדים בתיק 2000, שעסק ביחסים שבין נתניהו למו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון מוזס.

באפריל 2017 הודיע רגב על פרישתו מתפקיד העורך הראשי של "ישראל היום", ובמקומו מונה בועז ביסמוט.