תקיפת המחבלים בעזה דובר צה"ל

צה"ל חשף הבוקר (ראשון) את זהותם של שלושת המחבלים שהותקפו אתמול בצפון רצועת עזה, לאחר שבעקבות התקיפה הוצגו על ידי גורמים ברצועה כעובדי סיוע של ארגון בינלאומי.

על פי צה"ל, אחד המחבלים הוא אחמד בדראן נמר סואפירי, ששימש מפקד מחלקת הנדסה בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. שני המחבלים הנוספים שהותקפו לצידו הם מצטפא יוסף מצטפא רפאעי וחאלד עוד פתחי נעים.

בצה"ל מסרו כי בעת התקיפה עסקו השלושה בסיור בין עמדות מבצעיות הנמצאות בשליטת ארגוני הטרור בצפון הרצועה.

עוד נחשף כי אחד המחבלים הועסק בעבר בארגון סיוע הומניטרי בינלאומי, אך פוטר מתפקידו לאחר שצה"ל העביר לארגון מידע על פעילותו בארגון טרור.

אתמול הודיע צה"ל כי תקף שלושה מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי, בעת שנעו ברכב ששימש להעברת מזון וציוד לוגיסטי למחבלי ארגוני הטרור.

לאחר התקיפה טענו גורמים ברצועת עזה כי השלושה היו עובדי סיוע של ארגון בינלאומי. בצה"ל דחו את הטענות והבהירו כי מדובר במחבלים שפעלו במסגרת ארגון הטרור.

בהודעה מסר הצבא כי השלושה עסקו לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, בקידום פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ובניסיונות לשקם את היכולות הצבאיות של ארגוני הטרור ברצועה.

לדברי צה"ל, פעילותם נעשתה תוך הפרות חוזרות של הסכם הפסקת האש, והתקיפה האווירית בוצעה במטרה להסיר את האיום שהיוו.

בצה"ל הדגישו כי כוחות הצבא ממשיכים להיות פרוסים ברצועת עזה בהתאם להסכם, ויפעלו נגד איומים מיידיים על הכוחות ועל אזרחי ישראל.