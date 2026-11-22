מפגש משפחתי מרגש תועד בכפר הדרוזי חדר שבמחוז קוניטרה בדרום סוריה: אלוף משנה עאטף חסון, קצין דרוזי בצה"ל, שב לכפר הולדתו ופגש את אמו, אחיו ובני משפחתו לאחר עשרות שנים שבהן לא התראו.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה חסון מגיע לכפר כשהוא לבוש במדי צה"ל ומלווה בחיילים. בני משפחתו מקבלים את פניו בהתרגשות, והוא מתחבק עמם לאחר שנות הפרידה הארוכות.

על פי המידע שפורסם, חסון עזב את כפר הולדתו לפני כארבעה עשורים, עבר לישראל והתגייס לצה"ל. במהלך שירותו התקדם בסולם הדרגות עד לדרגת אלוף משנה.

כיום הוא מתגורר ביישוב הדרוזי מסעדה שברמת הגולן, במרחק גיאוגרפי לא גדול מכפר הולדתו, אך הגבול בין ישראל לסוריה מנע ממנו לאורך השנים מפגש עם בני משפחתו.

הפרשן הדרוזי רדואן אבו סעדה, שפרסם את התיעוד ואת סיפורו של חסון, כתב כי מדובר במפגש לאחר יותר מחצי מאה של נתק.

"אחרי יותר מחצי מאה של נתק… עאטף חסון חוזר לחדר ונפגש עם אמו, משפחתו וקרוביו. הטרגדיה של הגבולות הסגורים מאגדת אלפי סיפורים אנושיים", כתב אבו סעדה.

לדבריו, חסון התגייס לצה"ל בסוף שנות ה-70 או בתחילת שנות ה-80, ובהמשך התקדם לתפקידים פיקודיים. אבו סעדה ציין כי חסון משרת כיום כקצין שטח בחטיבה המשוריינת 106, וכי ביחידתו משרתים גם חיילים בדואים מהנגב.

אבו סעדה הדגיש כי מעבר לקריירה הצבאית הארוכה, סיפורו של חסון משקף את המציאות המורכבת של משפחות דרוזיות המתגוררות משני צדי הגבול.

בפרסום התייחס אבו סעדה למשפחות דרוזיות נוספות בגולן, בגליל ובכרמל, שלהן קרובי משפחה בסוריה. לדבריו, חלק מהמשפחות לא נפגשו במשך עשרות שנים, ובמקרים אחרים בני המשפחה הצעירים כלל לא זכו להכיר את קרוביהם שמעבר לגבול.

אבו סעדה קרא לגבש מנגנון שיאפשר ביקורי משפחות ומפגשים הומניטריים בין קרובים המתגוררים בישראל ובסוריה.

"עאטף חסון חזר לחדר לאחר יותר מחצי מאה. אך אלפי סיפורים אחרים עדיין ממתינים לסוף טוב", כתב, והביע תקווה כי המפגש המשפחתי יסלול את הדרך לאיחוד משפחות נוספות שהופרדו במשך עשרות שנים.