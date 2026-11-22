מפלגת יהדות התורה פנתה לליכוד ולגוש האופוזיציה בראשות ח"כ גדי איזנקוט בדרישה לקדם חקיקה שתביא להקפאת מעצריהם של לומדי תורה המוגדרים עריקים, עוד לפני הקמת הממשלה הבאה.

הפנייה נעשתה על רקע המגעים הפוליטיים לגיבוש רוב להקמת ממשלה, כאשר ביהדות התורה מבהירים כי תמיכה בהקפאת המעצרים היא תנאי להמשך המשא ומתן עם שני הגושים.

המתווה שמציעה המפלגה כולל שני שלבים. בשלב הראשון תקודם חקיקה זמנית שתעצור את מעצרי בני הישיבות עוד בטרם תושבע ממשלה חדשה. בשלב השני יגובש חוק גיוס קבוע, שנוסחו יובא לאישור מועצות גדולי התורה.

בשיחות עם ערוץ 7 הבהירו גורמים ביהדות התורה כי המפלגה מבחינה בין קביעת יעדי גיוס כלליים לאוכלוסייה החרדית לבין הצבת מכסות גיוס לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם.

"אנחנו פתוחים לקבל יעדי גיוס שיתבססו על חרדים שאינם לומדים תורה מבוקר ועד ערב ואף להחיל סנקציות כלכליות על ישיבות - אך בשום אופן לא להציב מכסות ללומדי תורה", אמרו הבוקר שני גורמים במפלגה לערוץ 7.

הדברים מצביעים על נכונות מצד המפלגה לדון בהסדר שיכלול יעדי גיוס וסנקציות כלכליות, כל עוד לא ייקבעו מכסות המחייבות גיוס של לומדי תורה.

לצד סוגיית הגיוס, ביהדות התורה מבקשים להבטיח גם את עצמאותה של מערכת החינוך החרדית.

על פי דיווח שפורסם הבוקר באתר "כיכר השבת", המפלגה דורשת התחייבות שלא להתערב בתוכני הלימוד במוסדות החינוך החרדיים, ובכלל זה שלא לקצץ בתקציביהם בשל הימנעות מלימודי ליבה.