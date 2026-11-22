תלמיד ישיבה שנעצר בשבוע שעבר בגין עריקות ונידון ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי עלול להחמיץ את חתונתו, שנקבעה ליום ראשון הבא.

בני משפחתו פנו בדחיפות לבכירי המדינה ולצה"ל בבקשה לשחררו או לדחות את ריצוי עונשו עד לאחר החתונה.

הצעיר נעצר ביום חמישי בבוקר בבית אמו בחשד להשתמטות משירות צבאי. לטענת משפחתו, כבר במעמד המעצר הוצגה לכוחות האכיפה הזמנה רשמית לחתונה הקרובה, אך למרות זאת הוא הועבר להליך שיפוטי ונידון ל-20 ימי מחבוש בפועל ול-20 ימים נוספים על תנאי.

באמצעות עו"ד נתן רוזנבלט שיגרה המשפחה מכתב דחוף לראש הממשלה, לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לראש אגף כוח האדם בצה"ל, לנשיא המדינה, למבקר המדינה ולראשי הסיעות בכנסת.

במכתב התבקשו הגורמים המוסמכים לבטל את עונש המחבוש או להשהות את ביצועו עד לאחר מועד החתונה, כדי לאפשר לבני הזוג להינשא כמתוכנן.

בני המשפחה ציינו כי ההכנות לאירוע כבר הושלמו, אולם השמחות הוזמן, ההזמנות חולקו והתשלומים הועברו לספקים. לטענתם, ביטול החתונה בשלב זה עלול לגרום לשתי המשפחות נזק כלכלי המוערך במאות אלפי שקלים.

ארגון "אמת ליעקב בישראל", המלווה את המשפחה, מתח ביקורת על ההחלטה שלא לאפשר לצעיר להשתתף בחתונתו.

בארגון טענו כי "גם בשירות בתי הסוהר ניתנת לאסירים פליליים חופשה מיוחדת ליום חתונתם", והדגישו כי הצעיר מבקש לקיים את החתונה במועדה ולהסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא בהמשך.

לצד הבקשה הנוגעת למקרה הנוכחי, דורשים בארגון להקים ועדת חריגים קבועה שתבחן מקרים שבהם מעצר או עונש מחבוש של תלמידי ישיבות מתנגשים עם אירועים משפחתיים משמעותיים.

בארגון הבהירו כי אם לא יתקבל מענה מיידי לפנייה, בכוונתם להגיש עתירה לבג"ץ בניסיון להביא לשחרורו של החתן או לדחיית ריצוי עונשו.