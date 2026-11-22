במקום להתרכז בכביש: נהג נתפס מסדר תפילין תוך כדי נסיעה

נהג שסידר תפילין במהלך נסיעה, כשמבטו מופנה מהכביש, נתפס במסגרת מבצע אכיפה של אגף התנועה במשטרת ישראל. התיעוד החריג פורסם לצד מקרים נוספים של עבירות תנועה מסוכנות שהתגלו במהלך הפעילות.

על פי המשטרה, הנהג עסק בסידור התפילין בזמן שרכבו היה בתנועה, באופן שהסיח את דעתו מהנהיגה ומנע ממנו להביט בכביש.

במסגרת המבצע, שנערך בשיתוף היחידה האווירית של המשטרה, תועד גם נהג שביצע עקיפה על קו הפרדה רצוף. נהגים נוספים נתפסו מבצעים עקיפות אסורות המסכנות את משתמשי הדרך.

במקביל בדקו השוטרים משאיות ואיתרו ליקויי בטיחות, ובהם בלמים תקולים, צמיגים שחוקים ומטענים שלא נקשרו כנדרש.

במשטרה הזהירו מפני הסכנות שבעקיפה אסורה והדגישו: "קו לבן הוא קיר בטון! אין ראות, לא עוקפים". עוד מסרו כי "משאית לא תקינה היא פצצה מתקתקת על הכביש. בדיקת תקינות בבוקר חוסכת אסון בצהריים".

פעילות האכיפה מתקיימת במסגרת מבצע "מחויבים לחיים", תוכנית לאומית משותפת לאגף התנועה ולרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד), שנועדה להיאבק בקטל בכבישים.