הבקת"בים שנתפסו צילום: דוברות המשטרה

משטרת ישראל תפסה הלילה (ראשון) 28 בקבוקי תבערה מוכנים לשימוש, חומרי דלק ותחמושת לאקדח במהלך פעילות למניעת הסלמה בסכסוך אלים בין שתי משפחות במחנה הפליטים שועפאט בירושלים. ארבעה חשודים נעצרו. הפעילות נערכה בעקבות רצח ילד בן 10 אתמול בבוקר במחנה הפליטים, שעל פי המשטרה התרחש על רקע סכסוך בין עבריינים משתי משפחות. בעקבות הרצח קיים מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הערכת מצב עם פיקוד המחוז, מרחב קדם ומג"ב עוטף ירושלים, שבסיומה הורה לרכז כוחות ולבצע פעילות ממוקדת כדי למנוע אירועי אלימות נוספים. עוד באותו נושא רצח בדרך לבית הספר

התוכנית של יאיר גולן למאבק בפשיעה

יאיר גולן מציג: כך נילחם בפשיעה הערבית

אחרי הרציחות: עבאס מפנה אצבע מאשימה במהלך הלילה פעלו מסתערבי מג"ב ירושלים במתחם בענאתא, בהכוונה מודיעינית של תחנת שפט. בסריקות שנערכו סמוך למתחם איתרו הלוחמים 28 בקבוקי תבערה שהוכנו להשלכה, בקבוקים שהכילו כשישה ליטרים של חומר דליק וקטנוע שבתוכו הוסלקו כ-50 כדורי תחמושת לאקדח. במשטרה מעריכים כי אמצעי הלחימה והחומרים שנתפסו נועדו לשמש להפרות סדר ולפגיעה בבני אדם וברכוש, על רקע הסכסוך המתמשך. במהלך הפעילות נעצרו ארבעה חשודים במעורבות בהצתת מבנה שאירעה מוקדם יותר באותו הלילה במחנה הפליטים. החשודים הועברו לחקירה בתחנת שפט, ואמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך בדיקה ואיסוף ראיות. במשטרה ציינו כי הפעילות בוצעה בהתאם למדיניות המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, לפעול נגד סכסוכים אלימים וכוונות לפגיעה בחיי אדם בחברה הערבית, במטרה למנוע קורבנות נוספים.