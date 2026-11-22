This is an AI-generated fake video being presented as real footage.

סרטון שהופץ ברשתות החברתיות והציג לכאורה פעילי גבעות ישראלים גונבים בננות ומשחיתים מערכת השקיה במטע פלסטיני באזור שכם, נוצר באמצעות בינה מלאכותית וצבר מיליוני צפיות. כך עולה מבדיקה שפרסם משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.

על פי ממצאי המשרד, הסרטון החל להתפשט ב-16 בנובמבר 2026, וכבר למחרת הגיע ליותר ממיליון וחצי צפיות בפלטפורמות השונות, כאשר הוא מוצג כתיעוד אמיתי של פגיעה בחקלאים פלסטינים.

בסרטון נראים לכאורה פעילי גבעות פוגעים במטע בננות ובתשתיות ההשקיה שלו באזור אל-מסעודיה, מצפון-מערב לשכם.

במשרד ציינו כי טענות על גניבת יבול בננות ופגיעה בתשתיות השקיה באזור הופיעו קודם לכן בדיווחים בתקשורת הפלסטינית, ב-4 וב-7 בנובמבר. עם זאת, לדיווחים לא צורף תיעוד חזותי מאומת, ולא נמצא להם אימות עצמאי מצד כלי תקשורת שאינם פלסטיניים.

הבדיקה העלתה כי הסרטון שהופץ בהמשך אינו תיעוד של האירועים הנטענים, אלא תוכן שנוצר באמצעות AI.

במסגרת הבדיקה השתמש המשרד בכלים טכנולוגיים לניתוח וידאו, שזיהו בסרטון חריגות המאפיינות תכנים שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית.

בין היתר אותרו כלים שמשנים את צורתם בין פריימים, וכן עיוותים בידיים ובפנים של הדמויות המופיעות בסרטון, באופן שאינו תואם צילום מציאותי.

על פי הסקירה, הסרטון הופץ תחילה ברשת X לצד כיתוב שהאשים פעילי גבעות ישראלים בגניבת יבול ובפגיעה ברכוש פלסטיני.

בהמשך הועתק הסרטון לחשבונות נוספים, בחלק מהמקרים עם אותו כיתוב בדיוק. בין החשבונות שהפיצו אותו היו משתמשים מארצות הברית, ברזיל, טורקיה, קטאר ופקיסטן, ובהם חשבון בעל כ-774 אלף עוקבים.

במשרד ציינו כי חלק מהחשבונות שהשתתפו בהפצה חשודים כחשבונות בוט, וכי נעשה שימוש גם בהאשטגים בערבית הקשורים לאזור אל-מסעודיה, לפעילי גבעות ולגידול בננות.

במשרד התפוצות הצביעו גם על מקרה דומה מאוקטובר האחרון, שבו הופץ ברשת X סרטון שהציג לכאורה עקירת עצי זית ביהודה ושומרון. על פי בדיקה של רשת France 24, הסרטון נוצר באמצעות כלי הבינה המלאכותית Gemini, וסימן המים שהעיד על מקורו הוסתר באמצעות מדבקת "לייק".

במשרד מזהירים כי השימוש בסרטוני AI מאפשר להפיץ תיעוד חזותי מזויף במהירות רבה, תוך יצירת רושם שמדובר באירועים שתועדו במציאות, עוד לפני שנבדקה אמינותם.

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, התייחס לממצאים ואמר: "סרטונים מפוברקים באמצעות טכנולוגיות AI הם כלי נשק הרסני במלחמת התודעה נגד ישראל. הסרטון שנחשף ממחיש את הסכנה שבהפיכת תוכן מזויף ל'ראיה' לכאורה ברשתות החברתיות ובאיזה מהירות הוא יכול להיות מופץ. לא נאפשר לשקרים להפוך לאמת".

מנכ"ל המשרד, אבי כהן סקלי, הוסיף: "אנחנו מזהים התפתחות משמעותית בשיטות הפצת הדיסאינפורמציה נגד ישראל. שילוב של דיווחים שלא אומתו באופן עצמאי, סרטונים ריאליסטיים שנוצרו בבינה מלאכותית ורשתות של חשבונות המפיצים את אותם המסרים מאפשר לייצר בתוך שעות מצג שווא שמגיע למיליוני משתמשים".

לדבריו, המקרה ממחיש את הצורך בניטור שיטתי של תכנים, בשימוש בטכנולוגיות לזיהוי זיופים ובחשיפה מהירה של מידע מטעה.