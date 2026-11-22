שוטרי מחוז ירושלים עצרו ביום שישי האחרון תיירת בת 47 מטורקיה בהר הבית, בחשד להסתה לטרור, תמיכה בארגון חמאס וחלוקת כספים למתפללים במקום.

על פי הודעת המשטרה, התיירת נעצרה במהלך תפילות יום שישי בהר הבית, לאחר שהתעורר חשד כי היא מפיצה תכנים התומכים בטרור, ובהם פרסומים המהללים את מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינוואר ואת מייסד הארגון אחמד יאסין.

במשטרה ציינו כי חלק מהתכנים הופצו ברשתות החברתיות, וכי במסגרת החקירה עלה גם חשד שהאישה מזוהה עם ארגון הטרור חמאס.

בנוסף, נבדק החשד כי התיירת חילקה כספים למתפללים בהר הבית.

במהלך המעצר תפסו השוטרים את מכשיר הטלפון הנייד של החשודה ואת תיק הגב שנשאה, לצורך המשך החקירה ואיסוף ראיות.

האישה הועברה לחקירה במרחב דוד בחשד למתן שירות או אמצעים לביצוע מעשה טרור, התנהגות העלולה להפר את שלום הציבור והסתה לטרור.

היום (ראשון) צפויה החשודה להיות מובאת בשנית בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרה.

במשטרה הדגישו כי הם ממשיכים לפעול לאיתור חשודים בהסתה ובתמיכה בטרור, בדגש על אזור הר הבית.