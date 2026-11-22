בגלל האופנוע: החשיפה הכואבת של כוכבת "ווארט"

רגע מרגש צפוי הערב (ראשון) בתוכנית השידוכים החרדית "ווארט" ברשת 13, כאשר חיה ("חיוש") זנזורי, בת 22 מאלעד, תחשוף בפני בן זוגה לשידוך, אליעזר בראונר, את הסיבה האישית והכואבת להתנגדותה לרכיבה על אופנוע.

זנזורי ובראונר, המשתתפים בעונה השלישית של התוכנית, נתקלים במחלוקת משמעותית סביב אהבתו של בראונר לאופנוע שלו, שעליו הוא אינו ממהר לוותר.

בהצצה לפרק שישודר הערב נראים השניים משוחחים על הנושא. בעוד בראונר מתאר את האופנוע כחלק משמעותי מחייו, זנזורי מתקשה לקבל את הסיכון הכרוך ברכיבה עליו.

במהלך השיחה היא חושפת כי בן דודה, לוחם ששירת מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, נהרג בתאונת אופנוע לאחר שחזר מאחד מסבבי המילואים.

זנזורי מספרת כי בני משפחתה חששו לשלומו לאורך שירותו הצבאי, במיוחד כאשר נכנס ללחימה ברצועת עזה, והתפללו שישוב בשלום. דווקא לאחר שחזר משירות המילואים, הוא מצא את מותו בתאונה.

בראונר מצדו מגלה הבנה לכאב ולחשש של זנזורי, אך מבהיר כי האופנוע הוא חלק משמעותי מחייו וכי ויתור עליו יהיה עבורו צעד קשה במיוחד.

האם השניים יצליחו לגשר על הפער? המשך השיחה וההתמודדות עם המחלוקת ייחשפו בפרק שישודר הערב ברשת 13.