עדינה בר שלום, בתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, יוצאת נגד האפליה העדתית בעולם השידוכים החרדי, בעקבות ויכוח שהתפתח בתוכנית הריאליטי "ווארט" של רשת 13 סביב האפשרות לשדך בין בחור ליטאי לבחורה ספרדייה ממוצא מרוקאי.

בהתייחסות לסערה לקראת שידור הפרק הערב (ראשון) מתחה בר שלום מתחה ביקורת על היחס לנשים ספרדיות בחברה החרדית, אך הדגישה כי המענה לאפליה צריך להגיע גם מתוך חיזוק הביטחון העצמי, ההשכלה וההישגים של הציבור הספרדי.

"לצערי, ישנם דברים שגם כאשר מכירים בעוול שבהם ומבקשים לשנותם, מבינים כי היכולת להשפיע עליהם מוגבלת. האפליה העדתית בעולם השידוכים החרדי היא אחד מאותם נושאים", אמרה בר שלום.

"במשך שנים השתרשה בקרב הציבור הספרדי תפיסה מעוותת של נחיתות, עד כדי כך שגם ספרדים עצמם הפנימו את מעמדם כביכול כבני סוג ב'", הסבירה. "אישה ספרדייה יודעת לא פעם שאם גבר אשכנזי מבקש להינשא לה, הסביבה תמהה מה אינו כשורה אצלו, האם הוא חולה או שמא יש בו פגם אחר. עצם קיומה של תפיסה כזו הוא דבר מקומם וכואב".

בר שלום ביקשה להמחיש את האפשרות להתגבר על המחיצות העדתיות באמצעות ניסיונה האישי בניהול מוסד חינוכי, שבו מרבית התלמידים הם אשכנזים. "אני אישה ספרדייה העומדת בראש מוסד חינוכי, שבו כשני שלישים מהתלמידים הם אשכנזים. כשאלי ישי שמע על כך, הוא התקשה להאמין שבמוסד שבראשו עומדת אישה ספרדייה לומד רוב אשכנזי. בעיניי, זו עדות לכך שאפשר וצריך לשבור את המחיצות שהחברה יצרה", סיפרה.

בהמשך הציגה את הדרך שלדעתה יכולה לסייע בהתמודדות עם דעות קדומות, והבהירה כי אין מקום לתחושת נחיתות או לניסיון לקבל הכרה מצד מי שמפלים על רקע מוצא. "התשובה שלנו לאפליה אינה צריכה להיות תחושת נחיתות או ניסיון לזכות באישורו של האחר, אלא מצוינות, השכלה, הישגים וביטחון בערכנו. אנחנו יכולים להיות רופאים, עורכי דין, אנשי חינוך ומנהיגים, ולהגיע לכל פסגה שנבחר. כך ננצח את הדעות הקדומות".

בר שלום התייחסה גם לדרישה הבסיסית לכבוד הדדי בין בני זוג, ודחתה את האפשרות שאישה תידרש להשלים עם יחס מפלה מצד מי שמבקש להינשא לה. "אני לא הייתי רוצה להינשא לאדם שרואה בי אישה פחותת ערך בשל מוצאי, ואני מאמינה שאין אישה שצריכה להסכים לכך. כבוד, שוויון והערכה הדדית אינם פריבילגיה בעולם השידוכים, אלא תנאי יסוד לכל קשר ראוי".

דבריה מגיעים בעקבות קטע מתוך הפרק השני של תוכנית השידוכים החרדית "ווארט", שבו חברי מועצת השדכנים מתווכחים על התאמתם של בחור ליטאי בשם יהודה ובחורה ספרדייה ממוצא מרוקאי.

הדיון החל כאשר מנחה התוכנית, יקי רייסנר, העלה את האפשרות שמשפחתו של הבחור תתקשה לקבל את השידוך בשל הבדלים עדתיים ומנהגים שונים.

"יש להם מנהגים שונים, צורת החתונה ואני שואל, האם המשפחה האשכנזית תקבל את המרוקאית", שאל רייסנר.

הסערה במועצת השדכנים ערוץ 13

השדכנית מירי וקסלר הצטרפה לחשש וציינה כי משפחתו של יהודה משתייכת לציבור הליטאי החרדי. "מזה אני קצת חוששת, כי המשפחה של יהודה היא משפחה ליטאית מאוד מאוד חרדית", אמרה.

השדכן יוסי בנבנשיתי העלה את שאלת הפערים התרבותיים בין בני הזוג. "אותו זה לא יפגוש, אותה זה יפגוש - המנטליות, הקרירות", אמר, ועורר את התנגדותה של המנחה שרה פכטר, שהשיבה: "איזה קרירות? האשכנזים לא קרים".

מכאן התפתח הדיון לעימות ישיר בשאלת האפליה העדתית בעולם השידוכים. בנבנשיתי טען כי בחברה הליטאית קיימת הסתייגות משידוכים עם מועמדים ספרדים, גם כאשר מדובר בבני זוג מתאימים.

"ליטאים שלוקחים ספרדיה זה סוג ב'. תמיד כשאני מציע לבחור אשכנזיה, הוא ישר ישאל אותי אם חסר לה משהו", טען.

השדכנית רחלי יפרח דחתה את התיאור ואמרה: "יוסי, אתה מגזים לגמרי". בנבנשיתי התעקש על דבריו והשיב: "זו מציאות, אל תתכחשי למציאות".

רייסנר הצטרף לביקורת והציג את הישיבות הליטאיות הגדולות כדוגמה לקושי לשדך בין בני העדות. "בישיבת חברון ופונוביז' לומדים 4,000 בחורים. 90 אחוז אשכנזים. אין לך 2 אחוז שאת יכולה להציע להם ספרדים ולא ינתקו לך את הטלפון", טען.

פכטר הביעה התנגדות להמשך השיחה, מחשש שהדיון יציג את החברה החרדית באור שלילי. "לא ניכנס לזה, זה סתם ללכלך על מגזר שלנו", אמרה.

אלא שרייסנר עמד על הצורך לעסוק בנושא והשיב: "אנחנו ניכנס לזה כי זו עובדה". פכטר המשיכה לחלוק על קביעתו: "זה לא עובדה".