אחמד אל-אחמד, האוסטרלי יליד סוריה שהצליח להשתלט על נשקו של אחד המחבלים במהלך הטבח בחגיגות חנוכה בחוף בונדי בסידני, סיפר כי כמעט שנה לאחר הפיגוע הוא עדיין סובל מפציעותיו, אך אינו מתחרט על החלטתו להתערב ולהציל חיים.

בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית שחזר אחמד את האירועים ב-14 בדצמבר 2025, אז פתחו מחבלים באש לעבר משתתפי חגיגות חנוכה בחוף. בטבח נרצחו 15 בני אדם ועשרות נפצעו. החודש מתה קשישה מסיבוכים הקשורים לפציעותיה.

אחמד, מוכר פירות שהיגר לאוסטרליה בשנת 2006, הסתער על אחד המחבלים והצליח לחטוף מידיו את רובהו, במהלך שנחשב כמי שמנע נפגעים נוספים.

"לא חשבתי על זה", סיפר. "כי כדי להציל חיי אדם, אין צורך לחשוב, כשאתה שומע את הילדים והנשים והקשישים והגברים ואת כולם מבקשים עזרה".

לאחר שהשתלט על הנשק בחר אחמד שלא לירות במחבל. בהמשך ניסה למצוא מחסה מאחורי עץ, אך נפגע מירי.

חמישה קליעים פגעו בגופו, ושניים מהם עדיין לא הוצאו. הוא סובל מכאבים עצביים, מתנועה מוגבלת בכף ידו השמאלית ומקשיי שינה, ונזקק לטיפול תרופתי. "אני עדיין סובל", אמר.

המחבל שעמו התעמת, סאג'יד אכרם, נורה למוות בידי המשטרה. בנו, נאביד, נותר במעצר ועומד בפני 78 סעיפי אישום, ובהם רצח ועבירות טרור.

מעשה הגבורה של אחמד, שתועד בסרטון שהופץ ברחבי העולם, זכה להוקרה ציבורית נרחבת באוסטרליה. ראש הממשלה אנתוני אלבניזי כינה אותו "גיבור אוסטרלי אמיתי", ובמסגרת קמפיין התרמה למענו גויסו מיליוני דולרים.

אחמד סיפר כי ההתמודדות עם פציעותיו הקשתה עליו לעכל את תשומת הלב הציבורית, אך הדגיש כי היה פועל באותה דרך גם אילו נדרש לכך שוב.

"נבחרתי. אלוהים בחר בי לכך ולהוביל את הקהילה שלנו כדי שלא נהיה מפולגים", אמר.

אחמד, מוסלמי ואב לשניים, דחה את הניסיונות לקשור בין דתו לבין מעשי המחבלים וקרא לאחדות ולכבוד הדדי בחברה האוסטרלית.

"זה לא מוסלמי", אמר בהתייחסו לטבח. "אני מוסלמי, וסיכנתי את חיי. מעולם לא שמעתי שהדת שלי אומרת להרוג חפים מפשע. זה לא נכון".

לסיום הדגיש את חשיבות הכבוד ההדדי ללא הבדל דת או מוצא: "אתם יודעים, אנחנו בני אדם. לא משנה מאיפה אתם באים, לא משנה מה צבע העור שלכם, מי אתם, מה הדת שלכם, אנחנו חייבים לנהוג זה בזה בכבוד, ולא לשפוט ולהאשים אחרים".