תושב יוסטון שבמדינת טקסס בארצות הברית נידון ל-15 שנות מאסר בכלא פדרלי בגין הסתרת סיוע לארגון הטרור דאעש ומסירת מידע כוזב לחוקרים פדרליים. כך הודיעה התביעה הפדרלית.

שופט בית המשפט המחוזי הפדרלי, דייוויד היטנר, גזר את עונשו של אנאס סעיד, בן 30, שהודה באישומים נגדו ב-24 ביולי. בתום ריצוי עונש המאסר יהיה סעיד נתון לפיקוח למשך כל חייו.

סעיד נעצר בידי ה-FBI בסוף שנת 2024 בחשד שתכנן לבצע פיגועים נגד מוסדות יהודיים בארצות הברית בהכוונת דאעש.

ממסמכי בית המשפט עולה כי סעיד השתמש ברשתות החברתיות להפצת תעמולה של ארגון הטרור ואף היה מעורב בהפקתה.

לדברי התביעה, סעיד הסתיר את מעורבותו בהפקת סרטון תעמולה שפורסם בידי סרח אל-ח'לאפה, גוף תקשורת מקוון הפועל בתיאום עם דאעש.

במהלך הדיון בגזר הדין הוצגו ראיות למעורבותו ביצירת סרטונים וכרזות המהללים את ארגון הטרור ואת פעילותו האלימה, ובהם גם איומים בביצוע פיגועים נוספים.

סעיד הודה כי עמד בקשר עם תומכי דאעש באמצעות טלגרם וקיבל מהם משוב על חומרי התעמולה שהפיק.

כמו כן, הודה כי מסר לחוקרי ה-FBI מידע כוזב בנוגע לכלי נשק שהיה ברשותו ושעליו שוחח ברשת בשנת 2023.

במסגרת הודאתו באשמה אישר סעיד כי שקל לבצע פיגוע במטרה לרצוח אנשים רבים ככל האפשר.