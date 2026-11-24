הרב וולפסון מגיב צילום: באדיבות הישיבה

ראש ישיבת הר הבית הרב אלישע וולפסון מגיב לדברים שאמר רמי גורן, בנו של הרב הראשי לישראל לשעבר הרב שלמה גורן זצ"ל, בפודקאסט ערוץ 7, שלפיהם אביו התנגד למסלולי העלייה להר הבית המקובלים כיום.

הרב וולפסון מבקש להעמיד את הדברים על דיוקם וטוען כי עמדתו ההלכתית של הרב גורן הייתה רחבה יותר מכפי שהוצגה בריאיון.

"קודם כל, היה ממש מתוק ומחזק לשמוע את רמי מספר על אביו", פתח הרב וולפסון, אך מיד הוסיף: "מה היה אומר הרב גורן על מה שקורה היום? הוא היה באורות, בשמחה עצומה, ומחזק את זה בצורה שאי אפשר לתאר".

לדבריו, הרב גורן ראה חשיבות רבה בפתיחת הר הבית לתפילת יהודים, ואף אמר כי "צריך למסור את הנפש על מנת שהר הבית יהיה פתוח ליהודים".

הרב וולפסון מסביר כי יש להבחין בין פסיקתו ההלכתית של הרב גורן, כפי שהובאה בספריו ובמכתביו, לבין ההנחיות שנתן כאשר ביקש לקבוע מקום תפילה מוסדר בהר הבית.

לטענתו, הרב גורן הסתמך בפסיקתו על המסורת ההיסטורית המזהה את אבן השתייה, הנמצאת מתחת לכיפת הסלע, כמקום המקדש. לפי גישה זו, ישנם שטחים נרחבים בהר הבית שבהם ניתן ללכת ללא חשש כניסה למקום המקדש.

עם זאת, כאשר ביקש הרב גורן לקבוע מקום תפילה קבוע, הוא בחר באזור הדרומי של ההר, מתוך רצון שהמקום יהיה מותר גם לפי השיטות המחמירות שאינן מסתמכות על אותה מסורת.

כדי לבסס את דבריו מציג הרב וולפסון מכתב פומבי שפרסם הרב גורן בשנת תשמ"ו (1986), שבו התייחס להיקף השטחים המותרים בכניסה להר הבית.

"בית המקדש תפס פחות מ-15% משטחו של הר הבית הקדום, והר הבית שלפנינו שטחו כמעט כפול מזה שהיה מקודש בזמן הבית השני", כתב הרב גורן במכתב, כפי שמצטט הרב וולפסון.

בהמשך אותו מכתב נכתב: "יוצא אפוא שגם לדעת הרמב"ם, רוב רובו של הר הבית שלפנינו מותר בכניסה לכל הדעות, כאשר מקפידים לא להיכנס לאזור כיפת הסלע".

לדברי הרב וולפסון, הדברים מלמדים כי הרב גורן לא הגביל את הכניסה להר הבית לאזור הדרומי בלבד. הוא מדגיש כי לשיטתו, פסיקתו של הרב גורן מאפשרת הליכה במסלול ההיקפי הנהוג כיום, בכפוף להקפדה מיוחדת בצדו המערבי של ההר: הליכה בשביל הסמוך לכותל בלבד, ללא התקרבות מזרחה לעבר מדרגות הרחבה המוגבהת.

את דבריו חתם הרב וולפסון בקריאה להמשך העלייה להר הבית בהתאם לכללי הטהרה ולהנחיות ההלכתיות: "אשרי העולים להר הבית בטהרה, לאורו של הרב גורן שפסק וזעק על חובתנו לרשת את מקום המקדש, ולהשיב את התפילה ואת הקדושה למקום הזה".

דביר עמר בשיחה עם רמי גורן

דבריו של הרב וולפסון מגיעים בעקבות ריאיון שהעניק רמי גורן לפודקאסט ערוץ 7, שבו הציג עמדה שונה באשר ליחסו של אביו למסלולי העלייה הנהוגים כיום.

"אבא, למשל, איפה שעולים היום, הוא היה נגד זה", אמר גורן. לדבריו, אביו אמנם התיר עלייה להר הבית, אך רק באזורים שלפי כל הדעות אינם נכללים בשטחים המקודשים.

גורן הזכיר במיוחד את האזורים הסמוכים לכותל המערבי ואת חלקו הדרומי של הר הבית, שלדבריו נוספו לשטח ההר בתקופות מאוחרות יותר.

לעומת זאת, הוא הביע הסתייגות מהמסלולים הנוכחיים, שלטענתו עוברים באזורים שיש מחלוקת לגבי מעמדם ההלכתי.

"היום הולכים פנימה, למזרח, וזו בעיה גדולה", אמר. "יש ויכוח איפה זה קודש הקודשים, אבל אתה יכול להגיע לקודש הקודשים". כשנשאל אם אביו היה מתנגד לאופן העלייה המקובל כיום, השיב בחיוב.

בהמשך הריאיון סיפר רמי גורן כי ביום השנה העשרים לפטירת אביו פנו אליו פעילים מתנועות המקדש וביקשו שיצטרף לעלייה מאורגנת להר הבית לזכרו של הרב גורן ואף יוביל אותה. לדבריו, הוא סירב לבקשה משום שסבר שהעלייה במסלול המבוקש אינה תואמת את עמדתו ההלכתית של אביו.

"אמרתי, חבר'ה, אני לא יכול. אם אתם רוצים ללכת, אני לא יכול ללכת. אז כדי שלא יהיו בושות, תעשו מה שאתם רוצים, אבל אל תזמינו אותי", סיפר.

גורן הדגיש כי עמדתו של אביו התבססה על עבודת מדידה ומיפוי שנערכה בהר הבית מיד לאחר מלחמת ששת הימים, בהשתתפות יחידת הנדסה צבאית. לדבריו, המדידות נמשכו גם לאחר המלחמה, והמפות שנערכו באותה תקופה נשמרו עד היום.