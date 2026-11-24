הלווית הרב יצחק לוי זצ''ל, בשידור חי מתושיה כפר מימון, יד כסלו התשפז

בכפר מימון נערכת הערב (שלישי) הלווייתו של השר לשעבר הרב יצחק לוי ז"ל, שהלך לעולמו היום בפתאומיות בגיל 79.

הרב לוי, ממנהיגיה הבולטים של הציונות הדתית ויו"ר המפד"ל לשעבר, כיהן במשך שנים כחבר כנסת וכשר בממשלות ישראל. לאורך חייו שילב פעילות תורנית וחינוכית עם עשייה ציבורית ופוליטית.

בעקבות פטירתו פרסמו ראשי המדינה ואישי ציבור דברי הספד, שבהם הדגישו את תרומתו לציונות הדתית ואת דרכו הציבורית.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', ספד: "הרב לוי היה מבכירי מנהיגי הציונות הדתית בדור הקודם. איש תורה, חזון ומעש שהקדיש את חייו למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, והטביע חותם על אופיה של מדינת ישראל".

ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבממשלתו הראשונה כיהן הרב לוי כשר, סיפר על היכרותם ועל העבודה המשותפת. "עמדתי מקרוב על יושרו, על צניעותו, על עומק אמונתו ועל אהבתו הגדולה למדינת ישראל", כתב נתניהו. "הרב לוי שילב דבקות בלתי מתפשרת בערכיו עם מאור פנים וכבוד לכל אדם".

יו"ר הכנסת מתן כהנא ציין כי הרב לוי ידע לשלב עמידה איתנה על עקרונותיו עם יחס מכבד גם כלפי יריביו הפוליטיים. "לאורך כל שנות עשייתו הציבורית הוא סימל את החיבור שבין תורה לדרך ארץ", כתב כהנא.

שר המורשת עמיחי אליהו הזכיר את הקשר ההדוק בין הרב לוי לסבו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ואת החלטתו לפרוש מהממשלה בשל התנגדותו לתוכנית ההתנתקות. "הרב לוי ז"ל היה איש אמת שעמד על שלו והיה מוכן לשלם מחירים אישיים כבדים כדי להגן על אמונותיו וערכיו", כתב.