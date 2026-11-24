השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיש לבית משפט השלום בירושלים תביעת לשון הרע בסך 167,917 שקלים נגד אתר החדשות ynet וכתב המשטרה לירן תמרי, בעקבות כתבה שפורסמה בחודש שעבר ועסקה בהתנהלותו במהלך אירוע שבו התעמתו שוטרים ופעילי ימין במצפה יריחו.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עורך הדין זאב וולף, טוען בן גביר כי הכתבה הציגה אותו כמי שהתנהל בכוחנות כלפי שוטרים והתעלם מפציעתם, אף שלטענתו הגיע למקום רק לאחר שהעימות הסתיים.

מלבד הפיצוי הכספי, מבקש השר מבית המשפט להורות על הסרת הכתבה או על מחיקת הקטעים שלטענתו מכפישים אותו, וכן לחייב את הנתבעים לפרסם תיקון, הכחשה והתנצלות.

על פי כתב התביעה, ב-1 באוקטובר הגיע בן גביר ליישוב מצפה יריחו, שם התקיימה אזכרה לחיילים שנפלו. בין הנופלים היה אביעד ניימן הי"ד, שנפל בלחימה בלבנון והיה בן למשפחה המקורבת לשר.

בן גביר טוען כי כבר בדרכו לאזכרה קיבל הודעות מבני המשפחה, שסיפרו לו על עימות עם שוטרים ועל אלימות שלטענתם הופעלה כלפי משתתפים באירוע.

בן גביר טוען כי כשהגיע למקום, העימות כבר הסתיים ורוב השוטרים עזבו. לדבריו, הוא צילם שני שוטרים ואף בירך שלושה מהם לשלום. לטענתו, איש מהשוטרים לא פנה אליו בטענה כי שוטרים הותקפו או נפצעו במהלך האירוע.

לאחר שעזב את המקום, כך נטען, ביקש מהמשטרה הסברים בנוגע לטענות על הפעלת כוח כלפי אזרחים וחבר הכנסת קרויזר.

לפי כתב התביעה, למחרת האירוע פנה כתב המשטרה לירן תמרי לדובר השר, אריאל אלחרר, וביקש את תגובתו לטענות שהעלה קצין משטרה שנכח במקום. לפי כתב התביעה, תמרי הציג טענות שלפיהן בן גביר הגיע לזירת האירוע, התנהל בכוחנות מול השוטרים ואף איים עליהם.

בהמשך התקיימה שיחה בין בן גביר לתמרי, שבה הכחיש השר את הטענות והבהיר כי הגיע לאזכרה ולא נכח במקום בזמן העימות. לטענת בן גביר, במהלך השיחה הוא אף הזהיר את הכתב כי ינקוט הליכים משפטיים אם יפורסמו נגדו דברים שאינם אמת.

אלא שבשעה 12:30 פורסמה באתר ynet כתבה שכותרתה: "שוטרים שברו אף ויד בעימות עם מתנחלים - ונדהמו: 'בן גביר הגיע והתעלם'".

בכותרת המשנה יוחסה לקצין משטרה הטענה כי השר התנהל באופן כוחני, ובגוף הכתבה נטען, על פי עדות הקצין, כי התעלם מהשוטרים באופן מופגן. בנוסף הופיעו בכתבה טענות שלפיהן במהלך האירוע נשמעו קריאות "אתם נאצים" לעבר השוטרים, וכי אנשים שנכחו במקום איימו עליהם באובדן תפקידם.

בכתב התביעה נטען כי אופן הצגת הדברים יצר אצל הקוראים רושם שגוי שלפיו בן גביר נכח בזמן העימות ואף היה קשור להתבטאויות המאיימות כלפי השוטרים. לטענת השר, הוא כלל לא נכח במקום בעת שהתרחשו האירועים המתוארים, לא התעמת עם שוטרים ולא איים עליהם.

עוד נטען כי הכתבה כללה סתירות בנוגע למועד הגעתו למקום. באחד מנוסחיה הראשונים נכתב כי הגיע בשיא העימות, בעוד שבמקום אחר צוין כי הגיע לאחר שהעימותים דעכו. בתביעה נטען כי הדברים חמורים במיוחד משום שהכתב קיבל את גרסת השר עוד לפני הפרסום.

בן גביר טוען כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע בשמו ובמעמדו הציבורי והמקצועי, וכי עיתויו, כחודש לפני הבחירות לכנסת ה-26, לא היה מקרי.

לפי כתב התביעה, כבר ביום פרסום הכתבה שלח עורך דינו של בן גביר מכתב התראה לכתב לירן תמרי ולעורך ynet באותה עת, גידו רן. במכתב דרש השר להסיר את הכתבה ולשלם לו פיצוי של מיליון שקלים במסגרת פשרה, תוך שהוא מאשים את האתר ואת הכתב בפרסום טענות שקריות.

בהמשך, כך נטען, נערכה הכתבה לפחות פעמיים. עם זאת, לטענת בן גביר, גם לאחר השינויים נותרו בה טענות על התנהלות כוחנית מצדו ועל התעלמותו מהשוטרים. בתביעה צוין כי לאחר חילופי פניות בין הצדדים התקיימה שיחה בין עורכי הדין בניסיון להגיע להסדר מחוץ לבית המשפט, אך המגעים לא הבשילו להסכמות.

בן גביר מבקש מבית המשפט לחייב את ynet ואת תמרי, ביחד ולחוד, לשלם לו 167,917 שקלים, סכום שלטענתו משקף כפל פיצוי ללא הוכחת נזק לפי חוק איסור לשון הרע.

בנוסף הוא דורש להסיר את הכתבה, או לחלופין לערוך אותה כך שיוסרו ממנה הקטעים שלטענתו פוגעים בשמו הטוב, ולפרסם תיקון, הכחשה והתנצלות. השר מבקש גם לחייב את הנתבעים בהוצאות משפט ובשכר טרחת עורך דין.