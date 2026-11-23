השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה במכתב חריף לראש השב"כ, דוד זיני, בדרישה לקבל הסברים לעיכוב בהשלמת החקירה ובהגשת כתב האישום נגד מחבל חמאס קדרי סמארה, שביצע את הפיגוע בבנימין שבו נרצח נתנאל שקרון הי"ד.

במכתבו מזכיר בן גביר כי כבר ב-13 באוקטובר פנה לפרקליט הצבאי הראשי, האלוף איתי אופיר, וביקש לברר מדוע טרם הוגש כתב אישום נגד המחבל.

לדבריו, בתשובה שקיבל יומיים לאחר מכן נמסר לו כי חקירת השב"כ עדיין מתנהלת, וכי עם השלמתה יוגש כתב האישום. אלא שלטענת השר, מאז חלף יותר מחודש ועדיין לא הוגש כתב אישום נגד סמארה.

השר דרש מראש השב"כ להסביר מדוע החקירה טרם הסתיימה, אף שחלפו למעלה מחודשיים ממועד הפיגוע.

"בנסיבות אלה אבקש להבין מדוע בחלוף יותר מחודשיים מהפיגוע טרם הסתיימה החקירה (הפשוטה) כנגד המחבל, ומדוע טרם הוגש כתב אישום בעניינו בהתאם לחוק עונש מוות למחבלים", כתב.

בסיום מכתבו העלה בן גביר חשש כי העיכוב בהגשת כתב האישום נובע משיקולים משפטיים הקשורים לאפשרות להטיל עונש מוות על המחבל.

"כולי תקווה כי הגורמים המשפטיים לא מעכבים את הגשת כתב האישום כדי לנסות ולהתחמק מיישומו של חוק עונש מוות למחבלים", כתב השר.