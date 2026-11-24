ישיבת ההסדר באלון מורה זכתה הערב (שלישי) באות "מגן מערכת הביטחון", שהוענק לה על ידי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ושר הביטחון ישראל כ"ץ, בטקס חגיגי שנערך במחנה דיין בירושלים.

האות הוענק במסגרת אירוע הוקרה לחברות, לרשויות מקומיות ולמוסדות אקדמיים שהצטיינו בתמיכה בעובדיהם המשרתים במילואים.

בין הגופים שזכו להוקרה נבחרה גם ישיבת ההסדר באלון מורה, שאותה ייצגו ראש הישיבה ורב השומרון, הרב אליקים לבנון, ומנכ"ל המוסדות אליסף פרשן.

כ"ץ התייחס לחשיבות ההוקרה למשרתי המילואים ולמשפחותיהם. "אנשי ונשות המילואים הם עמוד השדרה של ביטחון ישראל. מאז ה-7 באוקטובר הם ומשפחותיהם נושאים בנטל כבד וממושך, מתוך תחושת שליחות ואחריות למדינה", אמר.

בטקס השתתפו גם הרב הצבאי הראשי, תא"ל אייל קרים, ויו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס.

בתערוכה שהציג משרד הביטחון לקראת הטקס הוסבר כי ישיבת אלון מורה נבחרה בזכות פעילותה למען משרתי המילואים ומשפחותיהם, מעבר לחובות הבסיסיות של מעסיק. "הישיבה מציגה מודל אידיאלי של אחריות ומעורבות כלפי משרתי המילואים", נכתב בנימוקי הבחירה.

עוד הודגשה ההבנה כי שירות המילואים נשען גם על המשפחות שנותרות בעורף, והדאגה להן באמצעות קשר שוטף וסיוע מעשי בשגרת החיים.

לצד הדברים הוצגה תמונתו של הרב שחר אימבר, מראשי הישיבה, כשהוא לבוש במדי צה"ל לצד תלמידיו הלוחמים.

הרב לבנון והמנכ"ל בטקס צילום: ללא קרדיט

הרב אליקים לבנון הודה על קבלת האות ואמר כי מוסדות אלון מורה פועלים לאורך השנים לעידוד השירות הצבאי ולתמיכה בעובדים ובתלמידים המשרתים.

"מאז ומתמיד, ובפרט בשלוש השנים האחרונות, אנחנו מעודדים ודוחפים את משפחת אלון מורה - עובדי המוסדות היקרים, המשרתים במסירות במילואים, לצד תלמידנו היקרים הנלחמים בכל חזיתות המלחמה, בנחישות ובאומץ", אמר. הרב לבנון הודה לרמטכ"ל ולשר הביטחון ואיחל להם להוביל את צה"ל לניצחון ולהכרעה.

אליסף פרשן הודיע כי הנהלת הישיבה החליטה להקדיש את האות לזכר עשרת בוגרי המוסדות שנפלו במלחמה. "בהחלטה משותפת של הנהלת הישיבה, אנחנו מקדישים את הפרס לעשרת בוגרינו שנפלו במלחמה, ומסרו את נפשם למען עם ישראל בגבורה שאין כמוה", אמר.

פרשן הוסיף כי לצד התמיכה בעובדי המוסדות המשרתים במילואים, מפעילה הישיבה תוכנית מיוחדת בשם "אמץ לוחם", המלווה את תלמידיה המתגייסים לצה"ל. לדבריו, הישיבה תמשיך לפעול לחיזוק התורה, ההתיישבות והתמיכה במשרתים.