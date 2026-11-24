אישה בת 47, ללא מחלות רקע ידועות, מאושפזת במצב קריטי ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים מאיר בכפר סבא, לאחר שפיתחה סיבוכים קשים של שפעת מסוג A.

האישה הורדמה, הונשמה וחוברה למכשיר אקמו, והצוותים הרפואיים נאבקים על חייה.

מבית החולים נמסר כי האישה הובהלה היום (שלישי) למרכז הרפואי כשהיא סובלת מקריסת מערכות, לאחר שבימים האחרונים הופיעו אצלה תסמיני שפעת.

עם הגעתה לבית החולים התברר כי היא סובלת מלחץ דם נמוך, מאי-ספיקת כליות ומירידה משמעותית בתפקוד הלב.

בעקבות מצבה הקשה הועברה האישה בדחיפות ליחידה לטיפול נמרץ כללי, שם הורדמה והונשמה וחוברה למכשיר אקמו, המספק תמיכה בתפקוד הלב והריאות.

בבית החולים ציינו כי האישה קיבלה חיסון נגד שפעת כשבוע לפני שחלתה. עם זאת, הדגישו כי ההגנה שמעניק החיסון אינה מתפתחת באופן מיידי.

"חשוב להדגיש כי נדרשים כשבועיים מרגע ההתחסנות ועד לפיתוח הגנה מיטבית של הנוגדנים בגוף נגד המחלה", נמסר מבית החולים.

מצבה של האישה מוסיף להיות מוגדר קריטי, והצוותים הרפואיים ממשיכים להיאבק על חייה.