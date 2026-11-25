יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס הבוקר בריאיון לכאן רשת ב' להתקדמות במשא ומתן הקואליציוני והבהיר כי אין בכוונתו להסכים לממשלת מיעוט שתסתמך על קולות המפלגות הערביות.

"השיחות עם ישר! סוכמו, יש הסכמות שרק צריך להפוך למסמך רשמי. לא תהיה ממשלת מיעוט, תהיה ממשלת רוב יהודי. הח"כים מיהדות התורה קיבלו אור ירוק מהרבנים שלהם וזה מתקדם יפה מאוד", אמר ליברמן.

ליברמן מתח ביקורת על ניהול המשא ומתן עם הליכוד וטען כי עצם הפגישות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו מעניקות לו לגיטימציה. לדבריו, נתניהו צריך לתת את הדין על אסון 7 באוקטובר ועל מצבה המדיני של ישראל ולא יכול להיות חלק מהממשלה הבאה.

כשנשאל על סוגיית חוק הגיוס והפרת ההבטחות שניתנו על ידו במהלך מערכת הבחירות השיב: "אין חוק השתמטות. יש חוק גיוס שנותן מענה לצרכים של צה"ל, זה חייב לעבור את רמטכ"ל ואת הבג"ץ, אחר כך אין שום סיבה שזה לא יעבור את הרב לנדו".

אמש הודיעו מפלגות "ישר" וישראל ביתנו כי יושבי הראש שלהם, גדי איזנקוט ואביגדור ליברמן נפגשו והגיעו לסיכום על חתימת הסכם קואליציוני.

זמן קצר לאחר מכן פרסמה מפלגת הדמוקרטים הודעה על הפסקת המגעים עם מפלגתו של איזנקוט. "על רקע ההתקדמות במגעים להקמת ממשלת אחדות עם נתניהו, ההסכמות עם הליכוד על הקמת ועדת הסכמות בנושא ההפיכה המשטרית, ובמקביל לקיפאון במשא ומתן להקמת ממשלת שינוי - מפלגת הדמוקרטים מודיעה על הפסקת השיחות עם מפלגת ישר".

במערכת הפוליטית מעריכים שמדובר באמצעי לחץ של יאיר גולן שמרגיש שהממשלה הבאה מוקמת מבלי שהוא שותף משמעותי למהלך.