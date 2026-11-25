תרומה בסך חמישה מיליון דולר הוכרזה אתמול לטובת השלמת בנייתם של שני בתי מדרש חדשים של חסידות סאטמר, המוקמים בימים אלה בבית שמש ובמונטריאול שבקנדה.

ההכרזה נמסרה במהלך אירוע שנערך בשכונת ויליאמסבורג שבברוקלין, ניו יורק, בהשתתפות האדמו"ר מסאטמר, רבי אהרן טייטלבוים.

מאחורי התרומה עומד איש העסקים החרדי יואל לנדא, שאירח את האירוע בביתו והודיע על העברת הסכום להשלמת שני המבנים.

האירוע התקיים לקראת חגיגת שבע הברכות לרגל נישואי נכדת האדמו"ר, בתו של הרב יעקב דב טייטלבוים, רב קהילת סיגוט. במסגרת החגיגות אירח לנדא ילדים יתומים מקרב החסידות.

על פי החלוקה שנקבעה, שלושה מיליון דולר יועברו להשלמת הקמתו של בית המדרש בבית שמש, ושני מיליון דולר נוספים יוקצו להשלמת בניית בית המדרש במונטריאול.

שני בתי המדרש צפויים להיקרא "שפע יואל", על שמו של מייסד חסידות סאטמר ומנהיגה הראשון, האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים, בעל ה"ויואל משה".