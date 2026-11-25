שרשרת זהב בעלת ערך סנטימנטלי רב, שנגנבה ממשפחה, אותרה לאחר שאישה זיהתה אותה מוצעת למכירה באינטרנט.

בעקבות הדיווח למשטרה, נערכו בלשי תחנת מוריה בירושלים למפגש עם המוכר בבת ים ועצרו אותו.

הפרשה החלה כאשר האישה הבחינה במודעה למכירת השרשרת, שהייתה יקרה במיוחד ללבה ולמשפחתה. היא פנתה לתחנת מוריה במחוז ירושלים ודיווחה על הממצא.

בעקבות התלונה נפתחה חקירה, והבלשים ביצעו פעולות לאיתור האדם שהציע את התכשיט למכירה.

בתוך זמן קצר הגיעו הבלשים לבת ים ונערכו למפגש עם המוכר. במהלך העסקה ניגש אליהם החשוד, בן 58, כשהשרשרת ברשותו, והציע אותה למכירה.

השוטרים עצרו אותו בחשד להחזקת רכוש החשוד כגנוב, ובהמשך ערכו חיפוש בביתו הסמוך.

במהלך החיפוש איתרו הבלשים תכשיטים נוספים ומגוון פריטי יודאיקה, שעל פי החשד גם הם רכוש גנוב. כלל הפריטים נתפסו לצורך המשך החקירה.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת מוריה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים. במשטרה ממשיכים לבדוק את מקורם של הפריטים שנתפסו ואת נסיבות הגעתם לידי החשוד.