חשוד בסדרת פריצות לבתים בדרום נעצר בפשיטה בכפר פלסטיני

שני מבוקשים נעצרו לפנות בוקר (רביעי) בפעילות של יחידת "חץ יהודה" במחוז ש"י, בשיתוף לוחמי צה"ל, בכפרים פלסטיניים באזור חברון. אחד העצורים חשוד במעורבות במספר פריצות לדירות בדרום הארץ.

המעצרים בוצעו במסגרת מבצע "עוצרים באדום", שבמהלכו פועלת המשטרה לאיתור חשודים בעבירות פליליות שנמלטו לשטחי יהודה ושומרון.

בפעילות הראשונה פשטו לוחמי יס"מ של יחידת "חץ יהודה" על בית בכפר אידנא, בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ביחידה ובחמ"ל רוא"ה של מחוז ש"י.

בבית אותר תושב הכפר, בן 34, שהוכרז בימים האחרונים כמבוקש לחקירה בחשד למעורבות במספר התפרצויות לדירות בדרום הארץ. החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה במחוז הדרומי של המשטרה.

בפעילות נוספת פעלו בלשי היחידה יחד עם לוחמי חטיבת יהודה של צה"ל בכפר דיר אל-אסל שבנפת חברון.

הכוחות הגיעו לביתו של חשוד בן 30, הדרוש לחקירה בגין עבירות הקשורות לשהייה בלתי חוקית, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים. החשוד אותר בביתו ונעצר, והוא צפוי להיחקר במחוז ירושלים.

מבצע "עוצרים באדום" מתנהל במחוז ש"י זה כשנתיים, ומתמקד באיתור חשודים בעבירות פליליות המתגוררים ביהודה ושומרון או נמלטים לאזור לאחר ביצוע עבירות במקומות אחרים בארץ.

לפי נתוני המשטרה, במהלך התקופה נעצרו במסגרת המבצע יותר מ-1,140 חשודים, בהם למעלה מ-580 חשודים בעבירות רכוש, כ-190 חשודים במעורבות בעבירות אלימות חמורה וכ-30 חשודים בעבירות מין.

במשטרה מציינים כי הפעילות נמשכת במטרה למנוע מעבריינים למצוא מקלט בכפרים הפלסטיניים ולהתחמק מחקירה וממעצר.