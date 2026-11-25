שוטרי מחוז ירושלים איתרו נהג שתועד חוסם את דרכו של אמבולנס בכביש בגין בעיר, למרות הפעלת הסירנה וניסיונות צוות החירום להמשיך בנסיעה. הנהג עוכב לחקירה וזומן לדין בגין נהיגה בקלות ראש.

האירוע נחשף בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, שבו נראה הנהג יורד לשולי הכביש כשהוא מחזיק בידו טלפון סלולרי, בעוד רכב החירום מנסה לעבור. למרות הסירנה שהופעלה, הנהג המשיך לחסום את נתיב נסיעתו של האמבולנס.

בעקבות התיעוד פתחו בלשי היחידה המרכזית של אגף התנועה במחוז ירושלים בפעילות לאיתור הנהג. לאחר שזוהה ואותר, הוא עוכב לחקירה ובסיומה זומן לדין.

במשטרה ציינו כי היחידה פועלת גם נגד נהגים שביצעו עבירות תנועה שלא בנוכחות שוטר, בין היתר באמצעות תיעודים המגיעים לידיה.

רס"ב אלי מטלוב, מפקד ימ"ר את"ן ירושלים, התייחס לאירוע והדגיש את חומרת חסימת דרכם של רכבי חירום. "אמבולנס בדרכו להציל חיים חייב לקבל את הדרך פנויה באופן מיידי וללא הפרעה, והכביש אינו מקום לפריקת כעסים או לניהול מאבקי אגו", אמר.

מטלוב הוסיף: "לא נאפשר התנהגות מסוכנת וחסרת אחריות המסכנת חיי אדם, ונמשיך לפעול בנחישות לאיתור נהגים המסכנים את משתמשי הדרך ולמיצוי הדין עמם".