עימות חריף בוועדת השידורים: מירב בן ארי הוציאה את השר קרעי מהדיון

עימות חריף פרץ הבוקר (רביעי) בוועדה המיוחדת לביטול רפורמת השידורים, כאשר יו"ר הוועדה, ח"כ מירב בן ארי, הורתה להוציא מהאולם את שר התקשורת שלמה קרעי, לאחר שהפריע למהלך הדיון.

במהלך חילופי הדברים קראה בן ארי את השר לסדר שלוש פעמים. קרעי השיב לה: "תקראי גם פעם רביעית, זה לא יעזור לך".

לאחר הקריאה השלישית הורתה בן ארי: "תצא בבקשה מהדיון. אתה מפריע לי לדיון". קרעי מחה על ההחלטה וטען כי הוא מבקש להשתתף בדיון ולהציג את עמדת גורמי המקצוע במשרדו.

בטרם יצא מהאולם תקף את התנהלות הוועדה ואת היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק. "תמשיכו לדרוס. זו הרמיסה של הכנסת, זו שגית אפיק שדורסת את הכנסת. מדובר בייעוץ משפטי פוליטי", אמר השר.

במהלך המהומה נשמעו גם טענות מצד משתתפים בדיון על כך שלא ניתן זמן מספק להשמעת עמדות גורמי המקצוע. ח"כ אופיר כץ מחה על קצב קידום ההצעה ואמר: "חוק שעבדו עליו שלוש שנים, ואנחנו מדברים 50 דקות".

בן ארי השיבה לטענות והזכירה כי גם ביום הקודם התקיים דיון ממושך, שבמהלכו ניתנה אפשרות למשתתפים להשמיע את עמדותיהם.

הוועדה אישרה בתום דיון סוער את הצעת החוק לקריאה ראשונה, ברוב של שבעה תומכים מול שישה מתנגדים. יו"ר הוועדה הצביעה בעד ההצעה.

המהומה בוועדה מגיעה יממה לאחר שקרעי שיגר מכתב חריף ליועצת המשפטית לכנסת, שבו האשים אותה בהפעלת אמות מידה שונות כלפי חקיקה שמקדמות הקואליציה והאופוזיציה.

במוקד המחלוקת עומדת הצעת החוק של האופוזיציה לביטול רפורמת השידורים שקידם קרעי, אשר הובאה לדיון בוועדה בראשות בן ארי לקראת הכנתה לקריאה ראשונה.

במכתבו טען קרעי כי אפיק אפשרה לקדם את הצעת החוק בהליך מזורז, אף שלדבריו מדובר במהלך חקיקתי רחב היקף, הכולל ביטול והשבה לתוקף של מאות סעיפי חוק.

השר השווה את המהלך להתנגדותה של אפיק בחודש יוני למתן פטור מחובת הנחה להצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות. לטענתו, באותו מקרה הדגישה היועצת המשפטית את הצורך בלימוד מעמיק של ההצעה ובקיום דיונים יסודיים.

"כאשר אותם כללים מוחלים בקפדנות על צד אחד של המפה הפוליטית ונזנחים כליל כאשר הצד השני מקדם חקיקה, אין מדובר עוד בייעוץ משפטי אלא בעמדה פוליטית", כתב קרעי.

בין היתר דרש השר לקבל הסבר בכתב על ההבדלים בין המקרים, להציג בפני חברי הכנסת את מלוא ההוראות שהצעת החוק מבקשת לבטל ולהימנע מקיום הצבעה עד לבירור טענותיו.