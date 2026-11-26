מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה ראשונה את הצעת החוק לביטול רפורמת השידורים שהוביל שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד.

51 חברי כנסת הצביעו בעד הצעת החוק ו-32 התנגדו לה. ההצעה תועבר כעת לוועדה המיוחדת לביטול חוק השידורים להמשך הליכי החקיקה.

הצעת החוק מבקשת לבטל את חוק התקשורת ואת התיקונים העקיפים שנכללו בו, ולהשיב את המצב המשפטי לקדמותו. בנאומו במליאה מתח השר קרעי ביקורת על מהירות קידום ההצעה בדיוני הוועדה.

מוקדם יותר אישרה הוועדה המיוחדת, בראשות ח"כ מירב בן ארי, את העברת הצעת החוק לקריאה ראשונה ברוב של שבעה חברי כנסת מול שישה מתנגדים.

ההחלטה התקבלה לאחר שלושה ימי דיונים סוערים, שבהם הציגו את עמדותיהם חברי כנסת, נציגי משרדי ממשלה, גורמים מקצועיים ונציגי ארגוני החברה האזרחית.

במהלך הדיון האחרון נרשמו חילופי דברים חריפים בין חברי הכנסת, שבעקבותיהם הורחקו מהאולם השר קרעי וח"כ אלמוג כהן.

קרעי התעמת עם יו"ר הוועדה לאחר שטען כי הוא מייצג את עמדת גורמי המקצוע במשרד התקשורת וביקש להמשיך בדבריו. בן ארי קראה לו לסדר שלוש פעמים, והוא השיב: "תקראי גם פעם רביעית, זה לא יעזור לך".

לאחר הקריאה השלישית הורתה בן ארי להוציא את השר מהאולם. קרעי מחה על ההחלטה ותקף את היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק.

"תמשיכו לדרוס. זו הרמיסה של הכנסת, זו שגית אפיק שדורסת את הכנסת. מדובר בייעוץ משפטי פוליטי", אמר שר התקשורת.

בן ארי דחתה את הטענות בדבר הזמן המוגבל שהוקצה למתנגדי הצעת החוק, וציינה כי במהלך שלושת ימי הדיונים ניתנה לכל הצדדים הזדמנות להשמיע את עמדותיהם. יו"ר הוועדה הבהירה כי מי שינסה לשבש את הדיונים באמצעות פיליבסטר יורחק מהאולם.